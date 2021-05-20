GIF Maker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.618_J | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20,86 Мб
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GIF Maker - бесплатное Android-приложение для создания GIF, с помощью которого можно легко создавать и редактировать анимированные GIF файлы без водяных знаков и в высоком качестве. Поддерживаются самые популярные форматы видео и изображений, таких как PNG, JPEG, MP4, MPEG, FLV, 3GP и пр.

Особенности GIF Maker:

  • Преобразование видео в изображение в формате GIF.
  • Объединение нескольких изображений в одно изображение GIF.
  • Возможность сделать видео с помощью камеры и преобразовать его в изображение в формате GIF.
  • Запись видео с экрана и конвертирование его в GIF.
  • Обрезка, изменение размера, скорость, эмодзи, рукописный ввод, фильтры, наклейки, отмена, повтор и прочие функции редактирования.
  • Возможность уменьшить размер файла GIF.
  • Преобразование GIF в видео того же качества и разрешения.
  • Создание GIF с прозрачным, черным или белым фоном.
  • Быстрое изменение GIF с преобразованием, изменением размера, регулировкой скорости воспроизведения.
  • Более 60 бьюти-фильтров и рамок.
  • Фильтры наложения: яркость, гамма, баланс белого, оттенок, экспозиция.
  • Добавление текстовых меток со стилем, цветом, тенью, интервалом.
  • Более ста наклеек и смайликов. Регулировка времени отображения стикера.
  • Экспорт кадров из GIF или анимированного изображения.
  • Возможность поделиться своим GIF-файлом со всеми в WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, Skype.
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