GIF Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.618_J | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GIF Maker & GIF Editor & Video Maker
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20,86 Мб
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GIF Maker - бесплатное Android-приложение для создания GIF, с помощью которого можно легко создавать и редактировать анимированные GIF файлы без водяных знаков и в высоком качестве. Поддерживаются самые популярные форматы видео и изображений, таких как PNG, JPEG, MP4, MPEG, FLV, 3GP и пр.
Особенности GIF Maker:
- Преобразование видео в изображение в формате GIF.
- Объединение нескольких изображений в одно изображение GIF.
- Возможность сделать видео с помощью камеры и преобразовать его в изображение в формате GIF.
- Запись видео с экрана и конвертирование его в GIF.
- Обрезка, изменение размера, скорость, эмодзи, рукописный ввод, фильтры, наклейки, отмена, повтор и прочие функции редактирования.
- Возможность уменьшить размер файла GIF.
- Преобразование GIF в видео того же качества и разрешения.
- Создание GIF с прозрачным, черным или белым фоном.
- Быстрое изменение GIF с преобразованием, изменением размера, регулировкой скорости воспроизведения.
- Более 60 бьюти-фильтров и рамок.
- Фильтры наложения: яркость, гамма, баланс белого, оттенок, экспозиция.
- Добавление текстовых меток со стилем, цветом, тенью, интервалом.
- Более ста наклеек и смайликов. Регулировка времени отображения стикера.
- Экспорт кадров из GIF или анимированного изображения.
- Возможность поделиться своим GIF-файлом со всеми в WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, Skype.
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Admin
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