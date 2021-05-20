GIF Maker - бесплатное Android-приложение для создания GIF, с помощью которого можно легко создавать и редактировать анимированные GIF файлы без водяных знаков и в высоком качестве. Поддерживаются самые популярные форматы видео и изображений, таких как PNG, JPEG, MP4, MPEG, FLV, 3GP и пр.

Особенности GIF Maker: