Memory Pictures для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5.50
Ограничение:14 дней
Версия:1.50 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Фото
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Размер:22,5 Мб
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Memory Pictures скриншот № 1

Memory Pictures - приложение, которое позволит сохранить ваши воспоминания живыми, помогая вам встраивать точки геолокации и свои комментарии в заголовок фотографии. Поддерживаются форматы JPEG, PNG, Canon RAW (CR2 и CR3), DNG, FujiFilm RAW, Nikon RAW, Olympus RAW, Panasonic RAW и Pentax RAW.

Каждый раз, делая снимок на цифровую камеру, все настройки, такие как выдержка, фокусное расстояние и т.д., сохраняются в метаданных EXIF, хранящихся на фотографии. Смартфоны, а также некоторые цифровые камеры оснащены встроенным GPS, который добавляет GPS-координаты вашего местоположения к каждой сделанной фотографии. Однако плохая погода и целый ряд других факторов могут сделать GPS-координаты неточными. Кроме того, GPS-координаты определяют ваше местоположение, а не местоположение объекта съемки.

Задача Memory Pictures - позволить вам точно добавлять или изменять GPS-координаты. Для этого используются карты OpenStreet Maps для создания визуальной карты и функции адресного запроса. Благодаря этому можно достаточно легко найти местоположение и привязать его к одной или сразу нескольким фотографиям.

Комментарий является еще одним полезным компонентом метаданных EXIF, но он не очень широко используется. Вместо того чтобы создавать приложение для ведения дневника или записывать свои мысли в отдельном месте, Memory Pictures теперь позволяет хранить их прямо внутри фотографий, которые можно просматривать с любого сайта или приложения, поддерживающего эту функцию, включая Memory Pictures.

Основные возможности Memory Pictures:

  • Добавление/изменение GPS-координат, встроенных в фотографию.
  • Добавление/изменение личных заметок прямо в фотографии.
  • Поиск местоположения снимка без необходимости точно указывать широту и долготу.
  • Пользовательские комментарии и GPS-координаты могут быть прочитаны любыми приложениями или веб-сайтами.
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