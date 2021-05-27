PaperColor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Colorfit
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,54 Мб
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PaperColor - приложение для рисования, которое имитирует рисование кистью и граффити. Доступны разные стили кисти и цветовая библиотека, благодаря которым можно создавать идеальные произведения искусства на своем телефоне или планшете.
Основные функции PaperColor:
- рукописная подпись с ручкой после того, как вы закончили работу;
- множество инструментов, которые имитируют кисть, линейку и ластик;
- возможность рисовать на фотографии;
- наличие инструментов, которые помогут вам научиться рисовать;
- удобное масштабирование жестами;
- инструменты для раскраски изображения;
- возможность поделиться готовой работой в интернете.
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