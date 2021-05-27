PaperColor для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,54 Мб
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PaperColor - приложение для рисования, которое имитирует рисование кистью и граффити. Доступны разные стили кисти и цветовая библиотека, благодаря которым можно создавать идеальные произведения искусства на своем телефоне или планшете.

Основные функции PaperColor:

  • рукописная подпись с ручкой после того, как вы закончили работу;
  • множество инструментов, которые имитируют кисть, линейку и ластик;
  • возможность рисовать на фотографии;
  • наличие инструментов, которые помогут вам научиться рисовать;
  • удобное масштабирование жестами;
  • инструменты для раскраски изображения;
  • возможность поделиться готовой работой в интернете.
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