Beauty Makeup Editor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:91,47 Мб
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Beauty Makeup Editor - приложение для ретуши селфи, основанное на ИИ, которое предлагает превосходные инструменты для редактирования фотографий, такие как неоновые спирали и эффект капель. Присутствует возможность создавать селфи с забавными фильтрами камеры, а также делиться своими идеальными снимками в Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat, TikTok, ВК, Tumblr, Flickr, Twitter и Pinterest.

Основные возможности Beauty Makeup Editor:

  • Шаблоны макияжа для особых дней, таких как Рождество, Новый год, День святого Валентина и дни рождения!
  • Автоматическая ретушь изображений с возможностью персонализировать свой макияж с помощью специальных инструментов.
  • Возможность изменить цвет глаз, осветить и увеличить глаза, убрать мешки под глазами и пр.
  • Смягчение кожи и возможность сделать лицо гладким.
  • Отбеливатель для зубов.
  • Удаление прыщей и других дефектов кожи.
  • Украшение губ, нанесение помады и пр.
  • Встроенная селфи-камера, с множеством фотофильтров и эффектов.
  • Возможность создавать красочные фотоколлажи.
  • Возможность делиться своими идеальными снимками в Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat, TikTok, ВК, Tumblr, Flickr, Twitter и Pinterest.
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