Beauty Makeup Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lyrebird Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|91,47 Мб
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Beauty Makeup Editor - приложение для ретуши селфи, основанное на ИИ, которое предлагает превосходные инструменты для редактирования фотографий, такие как неоновые спирали и эффект капель. Присутствует возможность создавать селфи с забавными фильтрами камеры, а также делиться своими идеальными снимками в Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat, TikTok, ВК, Tumblr, Flickr, Twitter и Pinterest.
Основные возможности Beauty Makeup Editor:
- Шаблоны макияжа для особых дней, таких как Рождество, Новый год, День святого Валентина и дни рождения!
- Автоматическая ретушь изображений с возможностью персонализировать свой макияж с помощью специальных инструментов.
- Возможность изменить цвет глаз, осветить и увеличить глаза, убрать мешки под глазами и пр.
- Смягчение кожи и возможность сделать лицо гладким.
- Отбеливатель для зубов.
- Удаление прыщей и других дефектов кожи.
- Украшение губ, нанесение помады и пр.
- Встроенная селфи-камера, с множеством фотофильтров и эффектов.
- Возможность создавать красочные фотоколлажи.
- Возможность делиться своими идеальными снимками в Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat, TikTok, ВК, Tumblr, Flickr, Twitter и Pinterest.
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Admin
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