Научный калькулятор - калькулятор для студентов и студентов инженерных специальностей, который предоставляет мощные функции для вычисления продвинутых математических функций, например квадратные, кубические уравнения, системы уравнений, комплексные числа, результат отображения в прямоугольных и полярных координатах, матрице и векторе.

Ключевые особенности программы Научный калькулятор: