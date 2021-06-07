Научный калькулятор для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.9.702 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tools for student
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,38 Мб
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Научный калькулятор - калькулятор для студентов и студентов инженерных специальностей, который предоставляет мощные функции для вычисления продвинутых математических функций, например квадратные, кубические уравнения, системы уравнений, комплексные числа, результат отображения в прямоугольных и полярных координатах, матрице и векторе.
Ключевые особенности программы Научный калькулятор:
- Поддержка от базовой математики до продвинутых математических функций: процент, полномочия, корни, тригонометрия, калькулятор логарифмов. Расчет дроби поддерживает преобразование дроби в десятичную, смешанную дробь и решение проблем дроби.
- Сочетает в себе гипер калькулятор и простой научный калькулятор, который представляет собой многофункциональный расширенный калькулятор со всеми функциями, такие как линейная алгебра, исчисление, комплексные числа, результат отображения в прямоугольных и полярных координатах, матрице и векторе.
- Включает интеллектуальный решатель уравнений, который может решать квадратные, кубические уравнения, системы уравнений, полиномы. Имеет экспоненциальный калькулятор, содержащий научные вычисления, такие как производная, интеграл, вычисление квадратного корня, факториальное вычисление, вычисление числа Пи, решатель уравнений.
- Поддерживает вычисление с бесконечным числом цифр, простых чисел, случайных чисел, комбинаций, перестановок, GCD и LCM.
- Поддерживает функцию графика, полярную, параметрическую и неявную функцию. Графический калькулятор может рисовать касательную, трассировку, производную, корень, мин и макс. Имитирует для построения графиков калькулятор 83 и t1 84, 84 plus.
- Предоставляет мощный калькулятор для вычисления интегрирования, производной, дифференцирования и интеграции.
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