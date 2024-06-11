HiPER Scientific Calculator — это мощное приложение для научных и инженерных расчетов, предоставляющее обширный набор функций, включая символьную алгебру, графики, уравнения, интегралы и производные. Этот калькулятор, загрузками которого воспользовались более 40 миллионов пользователей по всему миру и получивший 200 000 пятизвездочных оценок, предлагает интуитивно понятный интерфейс для ввода и наблюдения за вычислениями.

Приложение предоставляет пользователям возможность выбирать из нескольких высококачественных тем для персонализации интерфейса.

Список основных возможностей HiPER Scientific Calculator:

Поддержка до 100 цифр мантиссы и 9 цифр степени.

Основные арифметические операции, включая процент, модуль и отрицание.

Работа с дробями и смешанными числами.

Преобразование периодических чисел в дроби.

Неограниченное количество скобок и приоритет операторов.

Повторные операции.

Решение уравнений с одной или несколькими переменными, а также систем уравнений.

Символьные вычисления и переменные.

Вычисление производных и интегралов.

Построение графиков функций, уравнений, интегральных площадей и пределов, а также 3D-графиков.

Предоставление расширенной информации о расчетах, включая все комплексные корни, единичную окружность и другие детали.

Работа с матрицами и векторами.

Статистические расчеты и регрессионный анализ.

Операции с комплексными числами и преобразование между прямоугольными и полярными координатами.

Вычисление сумм и произведений рядов, лимитов.

Расширенные числовые операции, такие как генерация случайных чисел, комбинации, перестановки, общий наибольший делитель и другие.

Тригонометрические и гиперболические функции, вычисление степеней, корней, логарифмов и т.д.

Преобразование градусов, минут и секунд.

Фиксированный, научный и инженерный форматы отображения.

Отображение показателя степени в виде префикса единиц СИ.

Операции с памятью с 10 расширенными ячейками.

Операции с буфером обмена с поддержкой различных форматов.

История результатов.

Работа с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления.

Логические операции и побитовые сдвиги и повороты.

Тактильная обратная связь.

Более 90 физических констант и конверсия среди 250 единиц.

Поддержка обратной польской записи.

HiPER Scientific Calculator обладает множеством настроек, позволяющих управлять полноэкранным режимом, десятичными и тысячными разделителями и другими параметрами для оптимизации работы пользователя.