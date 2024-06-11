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HiPER Scientific Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.5.2g | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Научные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20.72 Мб
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HiPER Scientific Calculator — это мощное приложение для научных и инженерных расчетов, предоставляющее обширный набор функций, включая символьную алгебру, графики, уравнения, интегралы и производные. Этот калькулятор, загрузками которого воспользовались более 40 миллионов пользователей по всему миру и получивший 200 000 пятизвездочных оценок, предлагает интуитивно понятный интерфейс для ввода и наблюдения за вычислениями.

Приложение предоставляет пользователям возможность выбирать из нескольких высококачественных тем для персонализации интерфейса.

Список основных возможностей HiPER Scientific Calculator:

  • Поддержка до 100 цифр мантиссы и 9 цифр степени.
  • Основные арифметические операции, включая процент, модуль и отрицание.
  • Работа с дробями и смешанными числами.
  • Преобразование периодических чисел в дроби.
  • Неограниченное количество скобок и приоритет операторов.
  • Повторные операции.
  • Решение уравнений с одной или несколькими переменными, а также систем уравнений.
  • Символьные вычисления и переменные.
  • Вычисление производных и интегралов.
  • Построение графиков функций, уравнений, интегральных площадей и пределов, а также 3D-графиков.
  • Предоставление расширенной информации о расчетах, включая все комплексные корни, единичную окружность и другие детали.
  • Работа с матрицами и векторами.
  • Статистические расчеты и регрессионный анализ.
  • Операции с комплексными числами и преобразование между прямоугольными и полярными координатами.
  • Вычисление сумм и произведений рядов, лимитов.
  • Расширенные числовые операции, такие как генерация случайных чисел, комбинации, перестановки, общий наибольший делитель и другие.
  • Тригонометрические и гиперболические функции, вычисление степеней, корней, логарифмов и т.д.
  • Преобразование градусов, минут и секунд.
  • Фиксированный, научный и инженерный форматы отображения.
  • Отображение показателя степени в виде префикса единиц СИ.
  • Операции с памятью с 10 расширенными ячейками.
  • Операции с буфером обмена с поддержкой различных форматов.
  • История результатов.
  • Работа с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления.
  • Логические операции и побитовые сдвиги и повороты.
  • Тактильная обратная связь.
  • Более 90 физических констант и конверсия среди 250 единиц.
  • Поддержка обратной польской записи.

HiPER Scientific Calculator обладает множеством настроек, позволяющих управлять полноэкранным режимом, десятичными и тысячными разделителями и другими параметрами для оптимизации работы пользователя.

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