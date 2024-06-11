HiPER Scientific Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.5.2g | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HiPER Labs
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.72 Мб
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HiPER Scientific Calculator — это мощное приложение для научных и инженерных расчетов, предоставляющее обширный набор функций, включая символьную алгебру, графики, уравнения, интегралы и производные. Этот калькулятор, загрузками которого воспользовались более 40 миллионов пользователей по всему миру и получивший 200 000 пятизвездочных оценок, предлагает интуитивно понятный интерфейс для ввода и наблюдения за вычислениями.
Приложение предоставляет пользователям возможность выбирать из нескольких высококачественных тем для персонализации интерфейса.
Список основных возможностей HiPER Scientific Calculator:
- Поддержка до 100 цифр мантиссы и 9 цифр степени.
- Основные арифметические операции, включая процент, модуль и отрицание.
- Работа с дробями и смешанными числами.
- Преобразование периодических чисел в дроби.
- Неограниченное количество скобок и приоритет операторов.
- Повторные операции.
- Решение уравнений с одной или несколькими переменными, а также систем уравнений.
- Символьные вычисления и переменные.
- Вычисление производных и интегралов.
- Построение графиков функций, уравнений, интегральных площадей и пределов, а также 3D-графиков.
- Предоставление расширенной информации о расчетах, включая все комплексные корни, единичную окружность и другие детали.
- Работа с матрицами и векторами.
- Статистические расчеты и регрессионный анализ.
- Операции с комплексными числами и преобразование между прямоугольными и полярными координатами.
- Вычисление сумм и произведений рядов, лимитов.
- Расширенные числовые операции, такие как генерация случайных чисел, комбинации, перестановки, общий наибольший делитель и другие.
- Тригонометрические и гиперболические функции, вычисление степеней, корней, логарифмов и т.д.
- Преобразование градусов, минут и секунд.
- Фиксированный, научный и инженерный форматы отображения.
- Отображение показателя степени в виде префикса единиц СИ.
- Операции с памятью с 10 расширенными ячейками.
- Операции с буфером обмена с поддержкой различных форматов.
- История результатов.
- Работа с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления.
- Логические операции и побитовые сдвиги и повороты.
- Тактильная обратная связь.
- Более 90 физических констант и конверсия среди 250 единиц.
- Поддержка обратной польской записи.
HiPER Scientific Calculator обладает множеством настроек, позволяющих управлять полноэкранным режимом, десятичными и тысячными разделителями и другими параметрами для оптимизации работы пользователя.
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