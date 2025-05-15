Desmos Scientific Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.26.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Desmos Inc
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.11 Мб
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Desmos Scientific Calculator — научный калькулятор для базовых арифметических операций и более сложных математических вычислений. Приложение ориентировано на учащихся, преподавателей и специалистов, которым нужно быстро произвести расчёты в различных областях математики. Умеет выполнять тригонометрические, статистические и комбинаторные вычисления, работает с пользовательскими функциями и переменными.
Программа с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью просмотривать все предыдущие вычисления, работает в автономном режиме без доступа к интернету, оснащена дополнительными функциями для пользователей с нарушениями зрения через экранные дикторы и дисплеи Брайля.
Список основных возможностей Desmos Scientific Calculator:
- Базовые арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление.
- Возведения в степень, извлечения корня, округления, вычисления процентов и модулей.
- Статистические расчёты: среднее значение, стандартное отклонение (выборка и совокупность).
- Расчёт тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс) и их обратных значений.
- Ввод пользовательских функций и их использование в дальнейших вычислениях.
- Вычисление комбинаторных функций: факториалы, сочетания и размещения.
- Расчёт логарифмических выражений с различными основаниями.
- Присваивание значений переменным и их повторное использование.
- Отображение нескольких выражений на экране одновременно.
- Автоматическое сохранение последнего результата с помощью клавиши «ans».
- Поддержка специальных возможностей — экранный диктор и дисплеи Брайля.
- Автономная работа без подключения к интернету.
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