Desmos Scientific Calculator — научный калькулятор для базовых арифметических операций и более сложных математических вычислений. Приложение ориентировано на учащихся, преподавателей и специалистов, которым нужно быстро произвести расчёты в различных областях математики. Умеет выполнять тригонометрические, статистические и комбинаторные вычисления, работает с пользовательскими функциями и переменными.

Программа с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью просмотривать все предыдущие вычисления, работает в автономном режиме без доступа к интернету, оснащена дополнительными функциями для пользователей с нарушениями зрения через экранные дикторы и дисплеи Брайля.

Список основных возможностей Desmos Scientific Calculator: