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Desmos Scientific Calculator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.26.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Научные
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Размер:5.11 Мб
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Desmos Scientific Calculator — научный калькулятор для базовых арифметических операций и более сложных математических вычислений. Приложение ориентировано на учащихся, преподавателей и специалистов, которым нужно быстро произвести расчёты в различных областях математики. Умеет выполнять тригонометрические, статистические и комбинаторные вычисления, работает с пользовательскими функциями и переменными.

Программа с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью просмотривать все предыдущие вычисления, работает в автономном режиме без доступа к интернету, оснащена дополнительными функциями для пользователей с нарушениями зрения через экранные дикторы и дисплеи Брайля.

Список основных возможностей Desmos Scientific Calculator:

  • Базовые арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление.
  • Возведения в степень, извлечения корня, округления, вычисления процентов и модулей.
  • Статистические расчёты: среднее значение, стандартное отклонение (выборка и совокупность).
  • Расчёт тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс) и их обратных значений.
  • Ввод пользовательских функций и их использование в дальнейших вычислениях.
  • Вычисление комбинаторных функций: факториалы, сочетания и размещения.
  • Расчёт логарифмических выражений с различными основаниями.
  • Присваивание значений переменным и их повторное использование.
  • Отображение нескольких выражений на экране одновременно.
  • Автоматическое сохранение последнего результата с помощью клавиши «ans».
  • Поддержка специальных возможностей — экранный диктор и дисплеи Брайля.
  • Автономная работа без подключения к интернету.
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