HiEdu Scientific Calculator - многофункциональное приложение для Android, которое предлагает широкий спектр калькуляторов для решения различных вычислительных задач. Благодаря удобному интерфейсу приложение позволяет переключаться между различными калькуляторами с помощью кнопки Меню.

Каждый калькулятор имеет свой набор опций и кнопок, предназначенных для облегчения определенных типов вычислений. Однако для большинства калькуляторов характерны одинаковые функции, включая кнопку Menu для удобной навигации, кнопку Undo для исправления ошибок, функцию масштабирования для улучшения видимости, раздел чата для поддержки, а также удобный доступ к меню Note и Help.

HiEdu способен выполнять самые разнообразные вычисления. Пользователи могут выполнять простые арифметические вычисления, решать сложные уравнения, одновременно конвертировать единицы измерения, вычислять векторы и матрицы, строить графики и даже определять точки из функций. Приложение предлагает широкий выбор опций для каждого калькулятора, позволяя пользователям настраивать свои вычисления в соответствии с конкретными требованиями.

Раздел "Настройки" предоставляет широкие возможности настройки пользовательского интерфейса. Пользователи могут изменять элементы меню, выбирать различные форматы единиц измерения, альтернативные стили десятичных дробей и разделителей, включать звуки сенсорных кнопок и даже выбирать другую модель угла.

В дополнение HiEdu предлагает возможность выбора языка, чтобы взаимодействовать с приложением на предпочитаемом языке. Приложение также предоставляет различные темы пользовательского интерфейса, позволяя пользователям выбрать другую тему.