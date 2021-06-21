Switch Power Scheme для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Управление питанием
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Существует множество способов управления планами питания. Например: щелкнуть правой кнопкой мыши на значок батареи на панели задач, выбрать Параметры питания, а затем один из подходящих планов питания или же можно использовать Центр мобильности Windows и выбрать план питания, который вы хотите использовать в разделе Состояние батареи. Кроме того можно воспользоваться командной строкой или PowerShell. В целом, переключение планов питания по несколько раз в день может оказаться черезчур утомительным занятием. И для решения этой "проблемы" было создано небольшое портативное бесплатное приложение Switch Power Scheme, позволяющее значительно упростить весь этот процесс.

Программа имеет минималистичный интерфейс. Все ваши текущие планы питания будут перечислены в окне приложения. Для переключения между ними просто выберите нужный и используйте кнопку "Применить выбранный" или щелкните правой кнопкой мыши один из них и выберите опцию "Активировать".

Также можно добавить все планы электропитания в меню правой кнопки мыши на рабочем столе. Выберите Options - Add to desktop context menu. При желании можно использовать функцию "Use the Shift Key to display". Эта функция требует прав администратора, после выбора функции "Добавить в контекстное меню рабочего стола" появится всплывающее окно с запросом разрешения на запуск программы с правами администратора.

Кроме того можно использовать Switch Power Scheme через системный трей - нажав на значок в системном трее, вы получите быстрый доступ ко всем планам питания. Приложение поддерживает пользовательские планы электропитания, поэтому вы можете создать свой собственный вариант настроек электропитания, и затем Switch Power Scheme позволит вам выбрать его.

Приложение позволяет легко экспортировать или импортировать любой план питания. Щелкните правой кнопкой мыши один из них и выберите опцию Экспорт или выберите один из ваших планов питания и используйте меню Правка - Экспорт. Для импорта экспортированного плана питания используйте функцию Файл - Импорт плана питания.

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