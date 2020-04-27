Таймер выключения 2.9

Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время выключить или перезагрузить ПК, отправить его в спящий режим, а также выполнять

PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)

PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также перезагружать его, переводить в спящий или ждущий режимы по таймеру, завершить

Wise Auto Shutdown 1.76.95

Wise Auto Shutdown - простая программа, с помощью котрой можно планировать выключение компьютера, перезагрузку, выход из системы