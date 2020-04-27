Wise Auto Shutdown для Windows

Wise Auto Shutdown 1.77.96

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Описание Wise Auto Shutdown 1.77.96Описание   Скачать Wise Auto Shutdown 1.77.96СКАЧАТЬ (1,72 Мб) Скриншоты Wise Auto Shutdown 1.77.96Скриншоты (2)   Статистика Wise Auto Shutdown 1.77.96Статистика   Отзывы о Wise Auto Shutdown 1.77.96Отзывы (1)  
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4.43 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Wise Auto Shutdown - простая программа, с помощью котрой можно планировать выключение компьютера, перезагрузку, выход из системы и т.п. Можно использовать как таймер: выключение компьютера, перевод его в спящий режим, перезагрузка, завершение сеанса, отключение питания. Работает в фоновом режиме и за 5 минут выдает предупреждение о вашем выборе.

Возможности:

  • Простота в использовании
  • Различные типы задач
  • Различные способы задания времени (ежедневное расписание, через определенный промежуток времени, с данного момента)
  • Своевременное напоминание.
  • Тихий режим работы
Что нового в Wise Auto Shutdown 1.77.96?
  • Обновлены переводы
  • Некоторые твики и исправления ошибок
Wise Auto Shutdown
Wise Auto Shutdown
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 18 748
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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Отзывы о программе Wise Auto Shutdown

Dim про Wise Auto Shutdown 1.25.55 [15-08-2013]

Одна из лучших простеньких програм!
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