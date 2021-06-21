Computer Launcher для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,95 Мб
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Computer Launcher - лаунчер для Android в стиле операционной системы Win 10, с помощью которого можно персонализировать свой мобильный девайс, а также удивить своих знакомых уникальным внешним видом вашего Android-устройства.

Основные возможности Computer Launcher:

  • Уникальное стартовое меню.
  • Возможность быстро создавать ярлыки наиболее часто используемых приложений на рабочем столе.
  • Простая навигация.
  • Встроенная поддержка проводника.
  • Возможность создавать папки, вырезать, копировать, вставлять, перемещать, делиться и т.д.
  • Список всех ваших дисков, SD-карт, хранилища, аудио- и видеофайлов и изображений в стиле ПК.
  • Панель задач.
  • Возможность поместить файлы в корзину и позже удалить.
  • Встроенная поддержка ZIP позволяет распаковывать или извлекать файлы ZIP / RAR.
  • Центр уведомлений как и на ПК.
  • Многостраничный домашний экран.
  • Виджеты рабочего стола.
  • Сменные папки рабочего стола.
  • Живые обои.
  • Сменные значки панели задач.
  • Добавлена ​​опция прозрачности панели задач.
  • Экран блокировки.
  • Поддержка нескольких цветов для панели задач и меню.
  • Возможность скрыть приложения.
  • Добавлена ​​встроенная функция галереи.
  • Встроенные приложения (просмотрщик фотографий).
  • И многое другое...
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