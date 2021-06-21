Computer Launcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pro Themes and Launchers
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,95 Мб
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Computer Launcher - лаунчер для Android в стиле операционной системы Win 10, с помощью которого можно персонализировать свой мобильный девайс, а также удивить своих знакомых уникальным внешним видом вашего Android-устройства.
Основные возможности Computer Launcher:
- Уникальное стартовое меню.
- Возможность быстро создавать ярлыки наиболее часто используемых приложений на рабочем столе.
- Простая навигация.
- Встроенная поддержка проводника.
- Возможность создавать папки, вырезать, копировать, вставлять, перемещать, делиться и т.д.
- Список всех ваших дисков, SD-карт, хранилища, аудио- и видеофайлов и изображений в стиле ПК.
- Панель задач.
- Возможность поместить файлы в корзину и позже удалить.
- Встроенная поддержка ZIP позволяет распаковывать или извлекать файлы ZIP / RAR.
- Центр уведомлений как и на ПК.
- Многостраничный домашний экран.
- Виджеты рабочего стола.
- Сменные папки рабочего стола.
- Живые обои.
- Сменные значки панели задач.
- Добавлена опция прозрачности панели задач.
- Экран блокировки.
- Поддержка нескольких цветов для панели задач и меню.
- Возможность скрыть приложения.
- Добавлена встроенная функция галереи.
- Встроенные приложения (просмотрщик фотографий).
- И многое другое...
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Admin
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