Список дел для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.01.42.0701 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11,41 Мб
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Список дел - бесплатный, но эффективный онлайн-менеджер списков дел и ежедневник, который поможет вам управлять временем и наслаждаться жизнью. Приложение поможет вам планировать ежедневные дела и отслеживать их выполнение. Оно напомнит вам о важных задачах. Приведите в порядок свою жизнь и работу.

Ключевые особенности программы Список дел:

  • Простые и красивые темы для списков задач
  • Настраиваемые виджеты для ежедневного списка дел, чтобы быстро проверять список дел и расписание на сегодня.
  • Имеется Ночная тема для ежедневника и управления списками дел.
  • Бесплатный список дел, планировщик и напоминания о задачах. Установите напоминания о задачах с будильником, чтобы не забыть важные задачи. Имеются повторные напоминания о делах.
  • Управление задачами и отслеживайте их выполнение с помощью категорий, выделений и контрольных списков.
  • Присутствует календарный вид списка дел.
  • Бесплатный универсальный ежедневник для работы и жизни. Можно использовать его, чтобы записывать расписания, планировать жизнь, работу, учебу, производительность, тренировки, вести списки желаний и т.д.
  • Синхронизация своих списков дел и ежедневников в облачном сервисе через Google Диск, чтобы ничего не потерять.
  • Виджет для списка ежедневных дел
  • Возможность отслеживать статус выполнения ежедневных дел.
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