Список дел для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.01.42.0701 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11,41 Мб
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Список дел - бесплатный, но эффективный онлайн-менеджер списков дел и ежедневник, который поможет вам управлять временем и наслаждаться жизнью. Приложение поможет вам планировать ежедневные дела и отслеживать их выполнение. Оно напомнит вам о важных задачах. Приведите в порядок свою жизнь и работу.
Ключевые особенности программы Список дел:
- Простые и красивые темы для списков задач
- Настраиваемые виджеты для ежедневного списка дел, чтобы быстро проверять список дел и расписание на сегодня.
- Имеется Ночная тема для ежедневника и управления списками дел.
- Бесплатный список дел, планировщик и напоминания о задачах. Установите напоминания о задачах с будильником, чтобы не забыть важные задачи. Имеются повторные напоминания о делах.
- Управление задачами и отслеживайте их выполнение с помощью категорий, выделений и контрольных списков.
- Присутствует календарный вид списка дел.
- Бесплатный универсальный ежедневник для работы и жизни. Можно использовать его, чтобы записывать расписания, планировать жизнь, работу, учебу, производительность, тренировки, вести списки желаний и т.д.
- Синхронизация своих списков дел и ежедневников в облачном сервисе через Google Диск, чтобы ничего не потерять.
- Виджет для списка ежедневных дел
- Возможность отслеживать статус выполнения ежедневных дел.
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Admin
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