Список дел - бесплатный, но эффективный онлайн-менеджер списков дел и ежедневник, который поможет вам управлять временем и наслаждаться жизнью. Приложение поможет вам планировать ежедневные дела и отслеживать их выполнение. Оно напомнит вам о важных задачах. Приведите в порядок свою жизнь и работу.

Ключевые особенности программы Список дел: