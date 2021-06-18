Мой Список для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Smart Soft
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|11,53 Мб
|СКАЧАТЬ
Мой Список - удобный список покупок с синхронизацией, шаблонами и голосовым вводом продуктов, который позволит легко и быстро составить перечень необходимых продуктов для покупки.
Присутствует возможность делиться своими списками с друзьями и редактировать их вместе в режиме онлайн, добавлять свои дисконтные карты, создавать шаблоны к своим рецептам любимых блюд, и затем одним кликом добавлять продукты в список покупок из существующих или своих шаблонов.
Кроме этого можно устанавливать свои фото на продукты или выбирать из галереи, а также группировать продукты по категориям, и вносить стоимость и количество продуктов для получения суммы покупки.
Основные функции приложения Мой Список:
- голосовой ввод продуктов в список покупок;
- создание и быстрый доступ к цифровым дисконтным карточкам;
- планирование списков покупок;
- включение / отключение уведомлений при изменении списка другими участниками;
- отправка списка покупок в SMS сообщении, по почте или при помощи других установленных приложений;
- добавление товаров в список покупок одним кликом из шаблонов или каталога;
- быстрое добавление новых категорий и товаров в шаблонах, каталоге или списке покупок;
- возможность создания или выбора фото из галереи для категорий и товаров;
- отображение перечня товаров в режиме списка или галереи;
- импорт / экспорт данных в облако;
- сортировка категорий во всех разделах: "Каталог", "Мой список", "Шаблоны";
- сортировка шаблонов;
- возможность отмечать избранные продукты;
- сворачивание списка покупок до категорий.
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Admin
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