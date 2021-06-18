Мой Список для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:11,53 Мб
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Мой Список - удобный список покупок с синхронизацией, шаблонами и голосовым вводом продуктов, который позволит легко и быстро составить перечень необходимых продуктов для покупки.

Присутствует возможность делиться своими списками с друзьями и редактировать их вместе в режиме онлайн, добавлять свои дисконтные карты, создавать шаблоны к своим рецептам любимых блюд, и затем одним кликом добавлять продукты в список покупок из существующих или своих шаблонов.

Кроме этого можно устанавливать свои фото на продукты или выбирать из галереи, а также группировать продукты по категориям, и вносить стоимость и количество продуктов для получения суммы покупки.

Основные функции приложения Мой Список:

  • голосовой ввод продуктов в список покупок;
  • создание и быстрый доступ к цифровым дисконтным карточкам;
  • планирование списков покупок;
  • включение / отключение уведомлений при изменении списка другими участниками;
  • отправка списка покупок в SMS сообщении, по почте или при помощи других установленных приложений;
  • добавление товаров в список покупок одним кликом из шаблонов или каталога;
  • быстрое добавление новых категорий и товаров в шаблонах, каталоге или списке покупок;
  • возможность создания или выбора фото из галереи для категорий и товаров;
  • отображение перечня товаров в режиме списка или галереи;
  • импорт / экспорт данных в облако;
  • сортировка категорий во всех разделах: "Каталог", "Мой список", "Шаблоны";
  • сортировка шаблонов;
  • возможность отмечать избранные продукты;
  • сворачивание списка покупок до категорий.
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