Мой Список - удобный список покупок с синхронизацией, шаблонами и голосовым вводом продуктов, который позволит легко и быстро составить перечень необходимых продуктов для покупки.

Присутствует возможность делиться своими списками с друзьями и редактировать их вместе в режиме онлайн, добавлять свои дисконтные карты, создавать шаблоны к своим рецептам любимых блюд, и затем одним кликом добавлять продукты в список покупок из существующих или своих шаблонов.

Кроме этого можно устанавливать свои фото на продукты или выбирать из галереи, а также группировать продукты по категориям, и вносить стоимость и количество продуктов для получения суммы покупки.

Основные функции приложения Мой Список: