Google Pay для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.130.370156226 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 938 | Статистика
|Размер:
|17,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Pay – удобное Android-приложение, которое позволяет быстро, удобно и безопасно расплачиваться в обычных и интернет-магазинах, а также совершать покупки в других приложениях с помощью своего мобильного устройства.
Ключевые особенности приложения:
- Чтобы начать оплачивать покупки с помощью Android Pay, просто добавьте в приложение карту одного из банков–участников.
- При оплате вместо номера карты используется номер виртуального счета, поэтому ваша платежная информация остается в безопасности.
- Приложение работает на телефонах Android версии 4.4 и выше, на которых включена функция NFC. Android Pay не поддерживается на устройствах с открытым root-доступом.
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Admin
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