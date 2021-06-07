Google Pay для Android

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.130.370156226 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 938 | Статистика
Размер:17,18 Мб
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Google Pay – удобное Android-приложение, которое позволяет быстро, удобно и безопасно расплачиваться в обычных и интернет-магазинах, а также совершать покупки в других приложениях с помощью своего мобильного устройства.

Ключевые особенности приложения:

  • Чтобы начать оплачивать покупки с помощью Android Pay, просто добавьте в приложение карту одного из банков–участников.
  • При оплате вместо номера карты используется номер виртуального счета, поэтому ваша платежная информация остается в безопасности.
  • Приложение работает на телефонах Android версии 4.4 и выше, на которых включена функция NFC. Android Pay не поддерживается на устройствах с открытым root-доступом.
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