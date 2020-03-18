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Учет товаров-простой склад для Android

Учет товаров-простой склад 2.0.78 для Android

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Описание Учет товаров-простой склад 2.0.78 для AndroidОписание   Скачать Учет товаров-простой склад 2.0.78 для AndroidСКАЧАТЬ (20,28 Мб) Скриншоты Учет товаров-простой склад 2.0.78 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Учет товаров-простой склад 2.0.78 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учет товаров-простой склад 2.0.78 для AndroidОтзывы (0)  
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Учет товаров-простой склад - программа для учета товаров с помощью смартфона или планшета. Присутствует возможность формировать каталог товаров с фотографиями, описаниями и штрих-кодами, использовать группы, чтобы разделить товары в справочнике по категориям.

Можно оформлять документы прихода(покупки), расхода(продажи), инвентаризации и перемещения между складами.

Основные возможности:

  • Ввод товаров в документах различными способами (из справочника товаров, с помощью встроенной камеры или внешнего сканера для чтения штрих-кодов, импорт документов из файла Excel).
  • Формирование отчетов (оборот товара, история движения товара, прибыли и убытки, закупки по поставщикам, полная история транзакций для выгрузки в Excel и пр.).
  • Выгрузка и загрузка документов в/из файлов формата Excel.
  • Отправка документов на E-mail, в Google Диск, Dropbox.
  • Резервное копирование и восстановление базы данных.
  • Настройка цветов документов.
  • Поиск, сортировка и фильтры в списках.
Учет товаров-простой склад
Учет товаров-простой склад
Учет товаров-простой склад
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Учет товаров-простой склад

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