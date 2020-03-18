Учет товаров-простой склад - программа для учета товаров с помощью смартфона или планшета. Присутствует возможность формировать каталог товаров с фотографиями, описаниями и штрих-кодами, использовать группы, чтобы разделить товары в справочнике по категориям.

Можно оформлять документы прихода(покупки), расхода(продажи), инвентаризации и перемещения между складами.

Основные возможности: