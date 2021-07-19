Камера плюс для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KVADGroup
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27,78 Мб
|СКАЧАТЬ
Камера плюс - отличная камера для селфи, в которой собраны всевозможные фотоэффекты и модные фильтры. Приложение представляет собой не только камеру с эффектами при съемке, но и селфи видео камеру. Кроме того, в программе доступны рамки для селфи и фоторамки онлайн.
Программа включает в себя селфи камеру, фильтры, простой фоторедактор, редактор видео фильтров, арт камеру без интернета и бесшумную камеру.
Основные возможности программы Камера плюс:
- Огромное количество фильтров для фото.
- Фотоэффекты онлайн и красивые эффекты для селфи помогут сделать фото онлайн.
- Красивые эффекты и фильтры для селфи превратят редактирование фото в творческий процесс, и вам больше не нужно будет думать как улучшить фото после съемки.
- Редактор селфи предлагает возможность создания мгновенного коллажа.
- В приложении есть селфи рамки и обычные эффекты для камеры, ПИК сетки.
- Используйте видео эффекты во время съемки, чтобы записать яркие видео селфи или интересные видео.
- Безшумная камера.
- Используйте фотоэффекты и фильтры камеры для селфи.
- В редакторе селфи есть режим красивая камера, который автоматически выбирает фото фильтры и эффекты для ваших фото.
- Выбирайте стиль даты для своих фотографий.
- Встроенный таймер.
- Приложение камера работает как камера селфи и как обычная камера.
- Делайте фото и делитесь результатами в Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber и других социальных сетях.
- После съемки возможно отредактировать фото в Photo Studio.
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Отзывы о программе Камера плюс
Admin
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