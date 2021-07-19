Камера плюс - отличная камера для селфи, в которой собраны всевозможные фотоэффекты и модные фильтры. Приложение представляет собой не только камеру с эффектами при съемке, но и селфи видео камеру. Кроме того, в программе доступны рамки для селфи и фоторамки онлайн.

Программа включает в себя селфи камеру, фильтры, простой фоторедактор, редактор видео фильтров, арт камеру без интернета и бесшумную камеру.

Основные возможности программы Камера плюс: