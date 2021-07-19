Камера плюс для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:27,78 Мб
СКАЧАТЬ
Камера плюс скриншот № 1
Камера плюс скриншот № 2
Камера плюс скриншот № 3
Камера плюс скриншот № 4

Камера плюс - отличная камера для селфи, в которой собраны всевозможные фотоэффекты и модные фильтры. Приложение представляет собой не только камеру с эффектами при съемке, но и селфи видео камеру. Кроме того, в программе доступны рамки для селфи и фоторамки онлайн.

Программа включает в себя селфи камеру, фильтры, простой фоторедактор, редактор видео фильтров, арт камеру без интернета и бесшумную камеру.

Основные возможности программы Камера плюс:

  • Огромное количество фильтров для фото.
  • Фотоэффекты онлайн и красивые эффекты для селфи помогут сделать фото онлайн.
  • Красивые эффекты и фильтры для селфи превратят редактирование фото в творческий процесс, и вам больше не нужно будет думать как улучшить фото после съемки.
  • Редактор селфи предлагает возможность создания мгновенного коллажа.
  • В приложении есть селфи рамки и обычные эффекты для камеры, ПИК сетки.
  • Используйте видео эффекты во время съемки, чтобы записать яркие видео селфи или интересные видео.
  • Безшумная камера.
  • Используйте фотоэффекты и фильтры камеры для селфи.
  • В редакторе селфи есть режим красивая камера, который автоматически выбирает фото фильтры и эффекты для ваших фото.
  • Выбирайте стиль даты для своих фотографий.
  • Встроенный таймер.
  • Приложение камера работает как камера селфи и как обычная камера.
  • Делайте фото и делитесь результатами в Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber и других социальных сетях.
  • После съемки возможно отредактировать фото в Photo Studio.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать LightXLightX 2.1.4

Продвинутый фоторедактор для Android, который позволяет творить с изображениями абсолютно...

скачать SnapseedSnapseed 2.19.1.303051424

Профессиональный фоторедактор от компании Google предлагает 29 инструментов и фильтров...

скачать Adobe Comp CCAdobe Comp CC 1.0.208

Adobe Comp CC – приложение для дизайнеров, позволяющее создавать профессиональные макеты для...

скачать Tattoo my PhotoTattoo my Photo 3.1.10

Tattoo my Photo – проверьте, как будет выглядеть татуировка на вашем теле до того, как вы пойдете...

скачать PaperColorPaperColor 2.4.1

Мобильное приложение для Android-устройств, которое содержит все необходимые инструменты,...

скачать YouCam PerfectYouCam Perfect 5.22.8

YouCam Perfect – улучшит ваши фотографии, даже если вы устали и находитесь не в лучшей форме....

Отзывы о программе Камера плюс

Admin

Отзывов о программе Камера плюс 1.10.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв