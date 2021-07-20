Avatoon для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,41 Мб
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Avatoon - приложение с помощью которого можно создать персонализированный аватар, который может стать более эффективным в социальных сетях, чем традиционные фотографии. Замена своей фотографии на яркий анимационный аватар — это отличная идея для общения с друзьями, привлечения подписчиков и просто для смены обстановки.

Основные функции Avatoon:

  • Распознавание лица. С помощью всего лишь одной фотографии Avatoon создаст персонализированный аватар, который будет выглядеть как настоящий.
  • Снимок для аватара. Используя фоны из приложения или настоящие фотографии, вы сможете вставлять и изменять выражение, позу и фон своего аватара, пока не получите идеальный снимок своей цифровой версии.
  • Развлечение в социальных сетях с помощью Avatoon — это не просто создание и отправка фотографий. Получайте монеты и делитесь ими с друзьями по мере освоения новых функций Avatoon.
  • Отправка и публикация. Делитесь персонализированными стикерами, эмотиконами и отредактированными фотографиями в любых социальных сетях.
  • Персонализация аватара. Изменение и настройка вашего аватара на любой вкус. Все от глаз до волос и от одежды до носа можно персонализировать, чтобы аватар выглядел точь-в-точь как вы.
  • Персонализированные стикеры для аватаров. Сделайте свои сообщения неповторимыми.
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