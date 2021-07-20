Avatoon - приложение с помощью которого можно создать персонализированный аватар, который может стать более эффективным в социальных сетях, чем традиционные фотографии. Замена своей фотографии на яркий анимационный аватар — это отличная идея для общения с друзьями, привлечения подписчиков и просто для смены обстановки.

Основные функции Avatoon: