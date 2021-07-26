HD-video Downloader для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Менеджеры закачек - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,87 Мб
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HD-video Downloader - приложение, которое позволяет быстро и легко скачивать HD-видео в любых форматах. Программа автоматически обнаруживает видео, и пользователю остается только нажать на кнопку скачивания. Можно ставить на паузу, возобновлять и удалять загрузки, поддерживается параллельное скачивание и загрузка файлов в фоновом режиме.

Основные функции HD-video Downloader:

  • Поддерживаются все типы видео, музыки, файлов, изображений, включая MP3, M4A, MP4, M4V, MOV, AVI, WMV, DOC, XLS, PDF, TXT и др.
  • Загрузка в фоновом режиме.
  • Поддерживается параллельное скачивание файлов.
  • Поддерживаются большие файлы.
  • Высокоскоростное скачивание.
  • Приостановка, возобновление и удаление загрузок.
  • Поддержка SD-карт.
  • Автоматическое обнаружение видео.
  • Встроенный браузер.
  • Просмотр видео в режиме офлайн через встроенный проигрыватель.
  • Скачивание видео по Wi-Fi и мобильной сети (2G, 3G, 4G).
  • Возможность следить за ходом загрузки на панели загрузки.
  • Добавление любимых веб-сайтов в закладки.
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Отзывы о программе HD-video Downloader

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