HD-video Downloader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категории:
|Менеджеры закачек - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,87 Мб
|СКАЧАТЬ
HD-video Downloader - приложение, которое позволяет быстро и легко скачивать HD-видео в любых форматах. Программа автоматически обнаруживает видео, и пользователю остается только нажать на кнопку скачивания. Можно ставить на паузу, возобновлять и удалять загрузки, поддерживается параллельное скачивание и загрузка файлов в фоновом режиме.
Основные функции HD-video Downloader:
- Поддерживаются все типы видео, музыки, файлов, изображений, включая MP3, M4A, MP4, M4V, MOV, AVI, WMV, DOC, XLS, PDF, TXT и др.
- Загрузка в фоновом режиме.
- Поддерживается параллельное скачивание файлов.
- Поддерживаются большие файлы.
- Высокоскоростное скачивание.
- Приостановка, возобновление и удаление загрузок.
- Поддержка SD-карт.
- Автоматическое обнаружение видео.
- Встроенный браузер.
- Просмотр видео в режиме офлайн через встроенный проигрыватель.
- Скачивание видео по Wi-Fi и мобильной сети (2G, 3G, 4G).
- Возможность следить за ходом загрузки на панели загрузки.
- Добавление любимых веб-сайтов в закладки.
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Отзывы о программе HD-video Downloader
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