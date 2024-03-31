Отзывы о программе MediaGet

Леонид

Для компании программы очень хорошая, а для Андромеда слабовата нет проигрователи и при поиске файлов надо заходить в каждый торент что бы попытаться увидеть информацию о файле, и информация разрозненая. Поэтому в компьютерной версии все намного проще и удобнее.

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