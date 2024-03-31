MediaGet для Android

Описание
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Оценка: 3.12/5 голосов - 50
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.263 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):0 / 66 241 | Статистика
Размер:192,04 Мб
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MediaGet - программа для поиска и загрузки медиафайлов, которая работает по протоколу BitTorrent.

Присутствует возможность поиска файлов по категориям, имеется встроенный менеджер загрузок, добавление в список загрузки по url или magnet-ссылке, сохранение файлов на карту памяти, настройка уведомлений, поддержка большого количества открытых торрент-трекеров и др. Встроенный поиск Google позволит найти необходимые файлы, а система подсказок облегчит задачу пользователя.  

Что нового в MediaGet 2.0.263?
  • исправлена проблема с загрузкой файлов
  • светлая и темная тема
  • библиотека контента - рейтинги, трейлеры, описания новинок
  • новый дизайн всего приложения
  • авторизация - создавай аккаунт и составляй списки, будут доступны и на ПК Win и Mac
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закачек"
 

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Отзывы о программе MediaGet

Олег про MediaGet 1.7.17 для Android [27-11-2019]

Гавно полное!
7 | 6 | Ответить

егор про MediaGet 1.4.27 для Android [24-08-2016]

Пока скачивается
7 | 7 | Ответить

Леонид про MediaGet 1.4.17 для Android [07-12-2015]

Для компании программы очень хорошая, а для Андромеда слабовата нет проигрователи и при поиске файлов надо заходить в каждый торент что бы попытаться увидеть информацию о файле, и информация разрозненая. Поэтому в компьютерной версии все намного проще и удобнее.
6 | 6 | Ответить

арина про MediaGet 1.4.16 для Android [19-07-2015]

Отличная программа у меня на компе стоит
6 | 9 | Ответить

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