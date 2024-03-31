MediaGet для Android
|Оценка:
|3.12/5 голосов - 50
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.263 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bergarius Ltd.
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 66 241 | Статистика
|Размер:
|192,04 Мб
|СКАЧАТЬ
MediaGet - программа для поиска и загрузки медиафайлов, которая работает по протоколу BitTorrent.
Присутствует возможность поиска файлов по категориям, имеется встроенный менеджер загрузок, добавление в список загрузки по url или magnet-ссылке, сохранение файлов на карту памяти, настройка уведомлений, поддержка большого количества открытых торрент-трекеров и др. Встроенный поиск Google позволит найти необходимые файлы, а система подсказок облегчит задачу пользователя.
- исправлена проблема с загрузкой файлов
- светлая и темная тема
- библиотека контента - рейтинги, трейлеры, описания новинок
- новый дизайн всего приложения
- авторизация - создавай аккаунт и составляй списки, будут доступны и на ПК Win и Mac
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Отзывы о программе MediaGet
Леонид про MediaGet 1.4.17 для Android [07-12-2015]
Для компании программы очень хорошая, а для Андромеда слабовата нет проигрователи и при поиске файлов надо заходить в каждый торент что бы попытаться увидеть информацию о файле, и информация разрозненая. Поэтому в компьютерной версии все намного проще и удобнее.
6 | 6 | Ответить
арина про MediaGet 1.4.16 для Android [19-07-2015]