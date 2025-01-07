Free Download Manager (FDM) — универсальный инструмент для управления загрузками, который обеспечивает удобный и эффективный способ работы с различными типами файлов. Программа подходит для скачивания больших файлов, торрентов, музыки, видео и других данных. Благодаря своим функциональным возможностям, FDM помогает пользователям организовать процесс загрузки, оптимизировать использование трафика и управлять приоритетами загружаемых файлов.

Программа поддерживает множество современных форматов медиафайлов, таких как WEBM, AVI, MKV, MP4 и MP3, что делает её удобным инструментом для обработки аудио- и видеоконтента. Используя протокол BitTorrent, FDM может скачивать торренты и поддерживать магнитные ссылки. Пользователь может контролировать скорость загрузки, планировать закачки и продолжать прерванные сессии загрузки.

Список основных возможностей Free Download Manager (FDM):