Free Download Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.24.2.5857 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42.47 Мб
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Free Download Manager (FDM) — универсальный инструмент для управления загрузками, который обеспечивает удобный и эффективный способ работы с различными типами файлов. Программа подходит для скачивания больших файлов, торрентов, музыки, видео и других данных. Благодаря своим функциональным возможностям, FDM помогает пользователям организовать процесс загрузки, оптимизировать использование трафика и управлять приоритетами загружаемых файлов.

Программа поддерживает множество современных форматов медиафайлов, таких как WEBM, AVI, MKV, MP4 и MP3, что делает её удобным инструментом для обработки аудио- и видеоконтента. Используя протокол BitTorrent, FDM может скачивать торренты и поддерживать магнитные ссылки. Пользователь может контролировать скорость загрузки, планировать закачки и продолжать прерванные сессии загрузки.

Список основных возможностей Free Download Manager (FDM):

  • Скачивание торрентов через протокол BitTorrent.
  • Поддержка магнитных ссылок для удобства загрузки.
  • Управление приоритетами файлов в торрентах.
  • Работа с различными форматами аудио- и видеофайлов (WEBM, AVI, MKV, MP4, MP3).
  • Разделение загружаемых файлов на несколько частей для параллельного скачивания.
  • Возможность возобновления загрузок при сбоях или обрывах соединения.
  • Автоматическая сортировка файлов по категориям и их размещение в предопределённых папках.
  • Планировщик загрузок с указанием точного времени начала процесса.
  • Регулировка использования интернет-трафика для одновременной работы в интернете и загрузки файлов.
  • Поддержка автоматической загрузки только при подключении к Wi-Fi.
  • Интуитивно понятное управление процессом загрузки.
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