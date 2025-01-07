Free Download Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.24.2.5857 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoftDeluxe, Inc.
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42.47 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Download Manager (FDM) — универсальный инструмент для управления загрузками, который обеспечивает удобный и эффективный способ работы с различными типами файлов. Программа подходит для скачивания больших файлов, торрентов, музыки, видео и других данных. Благодаря своим функциональным возможностям, FDM помогает пользователям организовать процесс загрузки, оптимизировать использование трафика и управлять приоритетами загружаемых файлов.
Программа поддерживает множество современных форматов медиафайлов, таких как WEBM, AVI, MKV, MP4 и MP3, что делает её удобным инструментом для обработки аудио- и видеоконтента. Используя протокол BitTorrent, FDM может скачивать торренты и поддерживать магнитные ссылки. Пользователь может контролировать скорость загрузки, планировать закачки и продолжать прерванные сессии загрузки.
Список основных возможностей Free Download Manager (FDM):
- Скачивание торрентов через протокол BitTorrent.
- Поддержка магнитных ссылок для удобства загрузки.
- Управление приоритетами файлов в торрентах.
- Работа с различными форматами аудио- и видеофайлов (WEBM, AVI, MKV, MP4, MP3).
- Разделение загружаемых файлов на несколько частей для параллельного скачивания.
- Возможность возобновления загрузок при сбоях или обрывах соединения.
- Автоматическая сортировка файлов по категориям и их размещение в предопределённых папках.
- Планировщик загрузок с указанием точного времени начала процесса.
- Регулировка использования интернет-трафика для одновременной работы в интернете и загрузки файлов.
- Поддержка автоматической загрузки только при подключении к Wi-Fi.
- Интуитивно понятное управление процессом загрузки.
Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок,...
Бесплатная программа для скачивания видео и музыки в разном качестве с большинства...
TubeMate YouTube Downloader 3.4.11.1390
TubeMate YouTube Downloader - отличный и удобный загрузчик видеороликов из популярнейшего ресурса YouTube прямо с Вашего Android-устройства...
Видео для ВК – скачивайте видео из социальной сети ВКонтакте в удобную для вас папку на...
MediaGet – торрент-клиент быстро и легко найдет нужные файлы для скачивания. Загружайте...
GetThemAll — программа для загрузки из интернета текстовых, аудио-, видео-файлов. Приложение...
Отзывы о программе Free Download Manager
Admin
Отзывов о программе Free Download Manager 6.24.2.5857 пока нет, можете добавить...