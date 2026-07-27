Exploits Anti Hack Spy — приложение для проверки безопасности Android-устройств, предназначенное для выявления известных уязвимостей, анализа конфигурации системы и оценки общего уровня защиты смартфона или планшета. Программа выполняет комплексную диагностику устройства, анализирует установленное программное обеспечение, состояние операционной системы и параметры безопасности, помогая обнаружить потенциальные риски до того, как они приведут к компрометации данных.

Основные возможности Exploits Anti Hack Spy: