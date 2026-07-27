Exploits Anti Hack Spy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chick3nh00k
|Категория:
|Система
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|120,86 Мб
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Exploits Anti Hack Spy — приложение для проверки безопасности Android-устройств, предназначенное для выявления известных уязвимостей, анализа конфигурации системы и оценки общего уровня защиты смартфона или планшета. Программа выполняет комплексную диагностику устройства, анализирует установленное программное обеспечение, состояние операционной системы и параметры безопасности, помогая обнаружить потенциальные риски до того, как они приведут к компрометации данных.
Основные возможности Exploits Anti Hack Spy:
- Сканирование устройства на наличие известных уязвимостей и критических проблем безопасности.
- Проверка версии Android, уровня обновлений безопасности и конфигурации системы.
- Поиск шпионских программ, скрытых средств наблюдения и подозрительных приложений.
- Анализ поведения установленного программного обеспечения с расчетом уровня риска.
- Контроль разрешений приложений, включая доступ к камере, микрофону, геолокации и другим данным.
- Проверка интернет-ссылок на признаки мошенничества, анализ сертификатов и репутации ресурсов.
- Оценка безопасности беспроводной сети Wi-Fi и проверка возможных сетевых угроз.
- Сканирование файлов с использованием контрольных хешей для выявления известных вредоносных объектов.
- Мониторинг сетевой активности приложений с возможностью контроля соединений через VPN-службу Android.
- Расчет общей оценки безопасности устройства и ведение истории изменений после обновлений системы или установки новых приложений.
- Сравнение уровня защищенности различных устройств и версий Android.
- Использование интеллектуального помощника для анализа результатов проверки и получения рекомендаций.
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