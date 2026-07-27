Exploits Anti Hack Spy для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Система
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Размер:120,86 Мб
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Exploits Anti Hack Spy — приложение для проверки безопасности Android-устройств, предназначенное для выявления известных уязвимостей, анализа конфигурации системы и оценки общего уровня защиты смартфона или планшета. Программа выполняет комплексную диагностику устройства, анализирует установленное программное обеспечение, состояние операционной системы и параметры безопасности, помогая обнаружить потенциальные риски до того, как они приведут к компрометации данных.

Основные возможности Exploits Anti Hack Spy:

  • Сканирование устройства на наличие известных уязвимостей и критических проблем безопасности.
  • Проверка версии Android, уровня обновлений безопасности и конфигурации системы.
  • Поиск шпионских программ, скрытых средств наблюдения и подозрительных приложений.
  • Анализ поведения установленного программного обеспечения с расчетом уровня риска.
  • Контроль разрешений приложений, включая доступ к камере, микрофону, геолокации и другим данным.
  • Проверка интернет-ссылок на признаки мошенничества, анализ сертификатов и репутации ресурсов.
  • Оценка безопасности беспроводной сети Wi-Fi и проверка возможных сетевых угроз.
  • Сканирование файлов с использованием контрольных хешей для выявления известных вредоносных объектов.
  • Мониторинг сетевой активности приложений с возможностью контроля соединений через VPN-службу Android.
  • Расчет общей оценки безопасности устройства и ведение истории изменений после обновлений системы или установки новых приложений.
  • Сравнение уровня защищенности различных устройств и версий Android.
  • Использование интеллектуального помощника для анализа результатов проверки и получения рекомендаций.​
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