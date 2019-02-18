GlassWire - инструмент для контроля активности Вашей сети и мониторинга сетевой безопасности. С помощью этого приложения Вы сможете проанализировать сетевые подключения служб и программ, выявляя по их необычному поведению вредоносных процессы. Что удобно, вся информация предоставляется на наглядных графиках - сетевая активность визуализируется, позволяя лучше ее контролировать.
Программа может блокировать нежелательные соединения, а также предупреждать пользователя о возможных проблемах безопасности, которые подгружаются из Интернета. После того, как необычная сетевая активность обнаружена, Вам мгновенно будет выдано всплывающее предупреждение с соответствующей информацией, так что Вы сразу же можете принять необходимые меры для защиты компьютера и конфиденциальности приватных данных.
В целом, в работе GlassWire можно выделить 3 основных блока:
Графический сетевой монитор - визуализирует сетевую активность по типу трафика, приложениям и географическому местоположению. Тут Вы увидите, какие приложения отправляют данные в Интернет и с каким хостом идет соединение.
Firewall - можно заблокировать доступ в Сеть любого приложения или службы.
Защита для антивируса - хорошее взаимодействие практически со всеми антивирусными решениями в качестве дополнительной защиты.
Как-то сомнительно. Ту версию, которую дают скачать разработчики, она во первых Бета, а во вторых не работает как надо. Доступ к сети не блокирует, а только информирует о подключениях. Позиционируется как бесплатная, но она не функциональна. Похоже функция фаервола в ней не работает, а только демонстрируется. Лучше-уж тогда использовать Windows Firewall Control. 5 | 3 | Ответить
searuss Мисхорская гавань в ответ Артём про GlassWire Free Firewall 1.1.41 beta [03-02-2016]
Похоже её основа визуализация сетевых процессов.Требовательна к ресурсам | | Ответить