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GlassWire Free Firewall для Windows

GlassWire Free Firewall 2.1.152.0

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Описание GlassWire Free Firewall 2.1.152.0Описание   Скачать GlassWire Free Firewall 2.1.152.0СКАЧАТЬ (33,94 Мб) Скриншоты GlassWire Free Firewall 2.1.152.0Скриншоты (6)   Статистика GlassWire Free Firewall 2.1.152.0Статистика   Отзывы о GlassWire Free Firewall 2.1.152.0Отзывы (4)  
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3.00 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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GlassWire - инструмент для контроля активности Вашей сети и мониторинга сетевой безопасности. С помощью этого приложения Вы сможете проанализировать сетевые подключения служб и программ, выявляя по их необычному поведению вредоносных процессы. Что удобно, вся информация предоставляется на наглядных графиках - сетевая активность визуализируется, позволяя лучше ее контролировать.

Программа может блокировать нежелательные соединения, а также предупреждать пользователя о возможных проблемах безопасности, которые подгружаются из Интернета. После того, как необычная сетевая активность обнаружена, Вам мгновенно будет выдано всплывающее предупреждение с соответствующей информацией, так что Вы сразу же можете принять необходимые меры для защиты компьютера и конфиденциальности приватных данных.

В целом, в работе GlassWire можно выделить 3 основных блока:

  • Графический сетевой монитор - визуализирует сетевую активность по типу трафика, приложениям и географическому местоположению. Тут Вы увидите, какие приложения отправляют данные в Интернет и с каким хостом идет соединение.
  • Firewall - можно заблокировать доступ в Сеть любого приложения или службы.
  • Защита для антивируса - хорошее взаимодействие практически со всеми антивирусными решениями в качестве дополнительной защиты.
Скриншоты GlassWire Free Firewall:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 192
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе GlassWire Free Firewall

Илья про GlassWire Free Firewall 2.0.91.0 [22-02-2018]

Бесплатная версия 1.2.1121 выше уже бета с пробным периодом потом не работает.
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Псих про GlassWire 1.1.7 beta [27-07-2015]

Используйте Comodo FireWall
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Артём про GlassWire 1.1.7 beta [02-07-2015]

Как-то сомнительно. Ту версию, которую дают скачать разработчики, она во первых Бета, а во вторых не работает как надо. Доступ к сети не блокирует, а только информирует о подключениях. Позиционируется как бесплатная, но она не функциональна. Похоже функция фаервола в ней не работает, а только демонстрируется. Лучше-уж тогда использовать Windows Firewall Control.
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searuss Мисхорская гавань в ответ Артём про GlassWire Free Firewall 1.1.41 beta [03-02-2016]

Похоже её основа визуализация сетевых процессов.Требовательна к ресурсам
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