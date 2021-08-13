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Цифровое благополучие для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.381222135 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,41 Мб
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Цифровое благополучие - полезный инструмент от Google, благодаря которому можно следить за временем использования своего мобильного девайса и ограничивать выбранные приложения. Присутствуют подробные ежедневные отчеты по использованию приложений, количеству полученных уведомлений и пр.

С помощью ежедневных таймеров можно ограничивать время, которое вы проводите в приложениях. Имеется ночной режим и режим концентрации.

Ключевые особенности программы Цифровое благополучие:

  • Ежедневные отчеты, которые показывают как часто вы используете приложения;
  • Отчеты по количеству полученных уведомлений.
  • Ежедневные отчеты, которые показывают как часто проверяете телефон и снимаете блокировку экрана.
  • Ежедневные таймеры, позволяющие ограничивать время, которое вы проводите в приложениях.
  • Наличие ночного режима. В установленное время экран перейдет в режим "Оттенки серого", а режим "Не беспокоить" отключит звук уведомлений до утра.
  • Режим концентрации внимания, который позволяет одним касанием временно отключить отвлекающие приложения, когда нужно сосредоточиться. Кроме того, вы можете задать время, когда этот режим будет включаться автоматически, чтобы меньше отвлекаться на телефон на работе, учебе или дома.
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