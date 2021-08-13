Цифровое благополучие - полезный инструмент от Google, благодаря которому можно следить за временем использования своего мобильного девайса и ограничивать выбранные приложения. Присутствуют подробные ежедневные отчеты по использованию приложений, количеству полученных уведомлений и пр.

С помощью ежедневных таймеров можно ограничивать время, которое вы проводите в приложениях. Имеется ночной режим и режим концентрации.

Ключевые особенности программы Цифровое благополучие: