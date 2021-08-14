Free Sticker Maker - простое в использовании приложение для создания анимированных стикеров для WhatsApp. Для создания стикера необходимо сперва импортировать нужный контент из GIF, видео, камеры, сервиса GIPHY или же нарисовать свои собственные анимации. После чего можно редактировать каждый кадр анимации, рисунка, добавлять текст, смайлики, делиться готовыми стикерами с друзьями и пр.

Ключевые особенности Free Sticker Maker: