Free Sticker Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Memento Apps
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Sticker Maker - простое в использовании приложение для создания анимированных стикеров для WhatsApp. Для создания стикера необходимо сперва импортировать нужный контент из GIF, видео, камеры, сервиса GIPHY или же нарисовать свои собственные анимации. После чего можно редактировать каждый кадр анимации, рисунка, добавлять текст, смайлики, делиться готовыми стикерами с друзьями и пр.
Ключевые особенности Free Sticker Maker:
- Создание неограниченного количества стикеров.
- Возможность создать до 30 стикеров в категории.
- Возможность брать изображения и фотографии из галереи или встроенной камеры.
- Наличие интсрументов для обрезания изображений.
- Возможность удалить фон с изображений.
- Разнообразные цветные фильтры.
- Возможность обновлять отредактированные стикерпаки в WhatsApp.
- Наличие операций Отменить и Повторить.
- Импортирование и создание анимированных стикеров.
- Редактирование анимированных кадров стикеров.
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Admin
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