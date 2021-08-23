Graphionica для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46,49 Мб
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Graphionica - функциональный редактор фотографий для создания красивых Instagram stories и оформления социальных сетей. Присутствует возможность создавать коллажи, добавлять к ним рисунки, надписи и текстуры для фонов, стикеры, леттеринги, планировать ленту социальных сетей.

Также можно удалить задний фон с фотографии и сохранить полученный результат как свой собственный стикер. Доступны уникальные редактируемые шаблоны для Instagram (stories).

Основные возможности Graphionica:

  • Добавление бесплатных готовых надписей из постоянно пополняющихся стикерпаков.
  • Полностью редактируемые готовые шаблоны.
  • Создание своих собственных шаблонов. Шаблоны можно удалять, менять местами, и дублировать.
  • Поддержка всех популярных разрешений для Stories и ленты Instagram.
  • Экспорт своих Stories в высоком разрешении и без потери качества.
  • Добавление в приложение рисунков, каллиграфии и надписей в формате png.
  • Стирание фото, стикеров и текстов набранных шрифтами, возможность менять местами слои и размещать надписи за объектами.
  • Поддержка видео.
  • Возможность стереть задний фон со своего видео, добавить стикеры, рисунки, каллиграфию и надписи на своё видео.
  • Возможность отменить любое действие: изменение положения, изменение размера, изменение прозрачности, изменение цвета, резинку. Может запоминаться до 50 последних действий.
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