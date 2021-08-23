Graphionica для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Aleksei Baskakov
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,49 Мб
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Graphionica - функциональный редактор фотографий для создания красивых Instagram stories и оформления социальных сетей. Присутствует возможность создавать коллажи, добавлять к ним рисунки, надписи и текстуры для фонов, стикеры, леттеринги, планировать ленту социальных сетей.
Также можно удалить задний фон с фотографии и сохранить полученный результат как свой собственный стикер. Доступны уникальные редактируемые шаблоны для Instagram (stories).
Основные возможности Graphionica:
- Добавление бесплатных готовых надписей из постоянно пополняющихся стикерпаков.
- Полностью редактируемые готовые шаблоны.
- Создание своих собственных шаблонов. Шаблоны можно удалять, менять местами, и дублировать.
- Поддержка всех популярных разрешений для Stories и ленты Instagram.
- Экспорт своих Stories в высоком разрешении и без потери качества.
- Добавление в приложение рисунков, каллиграфии и надписей в формате png.
- Стирание фото, стикеров и текстов набранных шрифтами, возможность менять местами слои и размещать надписи за объектами.
- Поддержка видео.
- Возможность стереть задний фон со своего видео, добавить стикеры, рисунки, каллиграфию и надписи на своё видео.
- Возможность отменить любое действие: изменение положения, изменение размера, изменение прозрачности, изменение цвета, резинку. Может запоминаться до 50 последних действий.
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