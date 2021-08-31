SketchAR для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.90-play | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:175,61 Мб
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SketchAR - необычное приложение для рисования и редактирования изображений, которое совмещает в себе дополненную реальность и искусственный интеллект.

Ключевые функции SketchAR:

  • Дополненная реальность для рисования. Через камеру смартфона доступен AR-эскиз, который необходимо воспроизвести карандашом на листе бумаги. Подобная техника используется профессиональными художниками для масштабирования эскизов на таких поверхностях, как стены.
  • AI-портреты, с помощью которых можно одним нажатием превратить свои фотографии в иллюстрации.
  • Разнообразные мини-игры для развития креативности и творческого мышления.
  • Множество пошаговых уроков рисования. Можно начать с набора для начинающих или углубиться в конкретную тему по своему выбору, чтобы улучшить свои навыки, например портреты или аниме.
  • Рисовалка с пошаговым руководством. Приложение подставляет нужный инструмент на каждом этапе (карандаш, маркер или кисть), чтобы ты мог сфокусироваться на творческом процессе.
  • Платформа чтобы делиться своим творчеством. Ускоренные видео автоматически сохраняются в профиле приложения. Делитесь своими достижениями с друзьями.
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