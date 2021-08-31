SketchAR для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.90-play | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SKETCHAR
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|175,61 Мб
|СКАЧАТЬ
SketchAR - необычное приложение для рисования и редактирования изображений, которое совмещает в себе дополненную реальность и искусственный интеллект.
Ключевые функции SketchAR:
- Дополненная реальность для рисования. Через камеру смартфона доступен AR-эскиз, который необходимо воспроизвести карандашом на листе бумаги. Подобная техника используется профессиональными художниками для масштабирования эскизов на таких поверхностях, как стены.
- AI-портреты, с помощью которых можно одним нажатием превратить свои фотографии в иллюстрации.
- Разнообразные мини-игры для развития креативности и творческого мышления.
- Множество пошаговых уроков рисования. Можно начать с набора для начинающих или углубиться в конкретную тему по своему выбору, чтобы улучшить свои навыки, например портреты или аниме.
- Рисовалка с пошаговым руководством. Приложение подставляет нужный инструмент на каждом этапе (карандаш, маркер или кисть), чтобы ты мог сфокусироваться на творческом процессе.
- Платформа чтобы делиться своим творчеством. Ускоренные видео автоматически сохраняются в профиле приложения. Делитесь своими достижениями с друзьями.
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