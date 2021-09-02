YuFace для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yu Apps
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,1 Мб
|СКАЧАТЬ
YuFace - удобное приложение для селфи с разнообразными эффектами макияжа и возможностью профессионального редактирования фотографий.
Основные возможности YuFace:
- Простой и удобный в использовании интерфейс.
- Селфи с различными стилями макияжа на ваш выбор.
- Селфи камера с различными тематическими эффектами.
- Разнообразные темы: Рождество, Хэллоуин, зима, лето или даже эффекты анимации AR.
- Множество цветных селфи фотофильтров.
- Удаление прыщей на лице, возможность изменять оттенок цвета кожи и пр.
- Отбеливание зубов.
- Изменение цвета волос.
- Изменение формы носа, размера глаз, губ.
- Добавление контура линии роста волос.
- Возможность корректировки помады, пудры для щек, бровей, любимой туши, подводки для глаз.
- Добавление аксессуаров на фото, таких как очки, шляпы, серьги и т.п.
- Полная поддержка таких функций, как сенсорный экран для захвата объекта фото, установка времени съемки, вспышка, размер изображения и т.д.
- Выбор качества изображения от нормального до высокого.
- Возможность редактировать отснятые фотографии.
Удобный инструмент для Android, позволяющий быстро и легко создавать видеобаннеры, посты для...
Графический редактор, объединивший в себе дополненную реальность для рисования и...
Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью...
Бесплатный редактор фотографий для Android, позволяющий создавать красивые Instagram stories и...
Бесплатный фоторедактор для Android, который включает камеру с коррекцией внешности в...
Фоторедактор, доказывающий, что больше не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы...
Отзывы о программе YuFace
Admin
Отзывов о программе YuFace 3.0.8 пока нет, можете добавить...