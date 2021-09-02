YuFace для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,1 Мб
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YuFace - удобное приложение для селфи с разнообразными эффектами макияжа и возможностью профессионального редактирования фотографий.

Основные возможности YuFace:

  • Простой и удобный в использовании интерфейс.
  • Селфи с различными стилями макияжа на ваш выбор.
  • Селфи камера с различными тематическими эффектами.
  • Разнообразные темы: Рождество, Хэллоуин, зима, лето или даже эффекты анимации AR.
  • Множество цветных селфи фотофильтров.
  • Удаление прыщей на лице, возможность изменять оттенок цвета кожи и пр.
  • Отбеливание зубов.
  • Изменение цвета волос.
  • Изменение формы носа, размера глаз, губ.
  • Добавление контура линии роста волос.
  • Возможность корректировки помады, пудры для щек, бровей, любимой туши, подводки для глаз.
  • Добавление аксессуаров на фото, таких как очки, шляпы, серьги и т.п.
  • Полная поддержка таких функций, как сенсорный экран для захвата объекта фото, установка времени съемки, вспышка, размер изображения и т.д.
  • Выбор качества изображения от нормального до высокого.
  • Возможность редактировать отснятые фотографии.
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