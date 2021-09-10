Мой дневник для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,32 Мб
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Мой дневник - электронный аналог бумажного школьного дневника, благодаря которому родители смогут своевременно узнавать информацию об успеваемости своего ребёнка, контролировать выполнение заданий и посещаемость.

Кроме того, с помощью данного приложения школьники смогут просматривать в режиме реального времени домашнее задание, расписание занятий, комментарии учителей к работе на уроке, текущие и итоговые оценки.

Функционал программы Мой дневник доступен для следующих регионов:

  • Новосибирская область.
  • Кабардино-Балкарская республика.
  • Республика Карелия.
  • Рязанская область.
  • Республика Алтай.
  • Удмуртская республика.
  • Республика Хакасия.
  • Ненецкий автономный округ.
  • Мурманская область.
  • Липецкая область.
  • Вологодская область.
  • Владимирская область.
  • Ростовская область.
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