Мой дневник для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|BARS Group, CJSC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Мой дневник - электронный аналог бумажного школьного дневника, благодаря которому родители смогут своевременно узнавать информацию об успеваемости своего ребёнка, контролировать выполнение заданий и посещаемость.
Кроме того, с помощью данного приложения школьники смогут просматривать в режиме реального времени домашнее задание, расписание занятий, комментарии учителей к работе на уроке, текущие и итоговые оценки.
Функционал программы Мой дневник доступен для следующих регионов:
- Новосибирская область.
- Кабардино-Балкарская республика.
- Республика Карелия.
- Рязанская область.
- Республика Алтай.
- Удмуртская республика.
- Республика Хакасия.
- Ненецкий автономный округ.
- Мурманская область.
- Липецкая область.
- Вологодская область.
- Владимирская область.
- Ростовская область.
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