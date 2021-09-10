Мой дневник - электронный аналог бумажного школьного дневника, благодаря которому родители смогут своевременно узнавать информацию об успеваемости своего ребёнка, контролировать выполнение заданий и посещаемость.

Кроме того, с помощью данного приложения школьники смогут просматривать в режиме реального времени домашнее задание, расписание занятий, комментарии учителей к работе на уроке, текущие и итоговые оценки.

Функционал программы Мой дневник доступен для следующих регионов: