OnePlus Launcher - приложение, с помощью которого можно кастомизировать интерфейс своего мобильного Android-устройства, и сделать его похожим на телефоны марки OnePlus.

Лаунчер поддерживает "игровой" режим, который позволяет отключить все уведомления и звонки во время игры, присутствует возможность скрывать любые приложения, настраивать интерфейс разными способами, а также предлагает достаточно высокий уровень быстродействия по сравнению с аналогами.

Ключевые особенности OnePlus Launcher: