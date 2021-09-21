OnePlus Launcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2.180928222207.6ee6566 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OnePlus Ltd.
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,72 Мб
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OnePlus Launcher - приложение, с помощью которого можно кастомизировать интерфейс своего мобильного Android-устройства, и сделать его похожим на телефоны марки OnePlus.
Лаунчер поддерживает "игровой" режим, который позволяет отключить все уведомления и звонки во время игры, присутствует возможность скрывать любые приложения, настраивать интерфейс разными способами, а также предлагает достаточно высокий уровень быстродействия по сравнению с аналогами.
Ключевые особенности OnePlus Launcher:
- Shelf - персональный, полностью настраиваемый хаб. Можно выбрать любые необходимые функции, как например оповещения о погоде, памятки и последние контакты. Можно легко добавлять любимые виджеты для быстрого и легкого доступа и пр.
- Наличие дополнительных жестов для быстрого доступа к функциям уведомлений и поиска.
- Поддержка широкого ассортимента наборов иконок. Достаточно открыть панель настроек, чтобы просмотреть доступные коллекции, и нажать на свой предпочтительный вариант, чтобы применить его к вашим иконкам.
- OnePlus Scout - универсальное средство поиска (доступно не для всех стран).
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