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OnePlus Launcher для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2.180928222207.6ee6566 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,72 Мб
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OnePlus Launcher - приложение, с помощью которого можно кастомизировать интерфейс своего мобильного Android-устройства, и сделать его похожим на телефоны марки OnePlus.

Лаунчер поддерживает "игровой" режим, который позволяет отключить все уведомления и звонки во время игры, присутствует возможность скрывать любые приложения, настраивать интерфейс разными способами, а также предлагает достаточно высокий уровень быстродействия по сравнению с аналогами.

Ключевые особенности OnePlus Launcher:

  • Shelf - персональный, полностью настраиваемый хаб. Можно выбрать любые необходимые функции, как например оповещения о погоде, памятки и последние контакты. Можно легко добавлять любимые виджеты для быстрого и легкого доступа и пр.
  • Наличие дополнительных жестов для быстрого доступа к функциям уведомлений и поиска.
  • Поддержка широкого ассортимента наборов иконок. Достаточно открыть панель настроек, чтобы просмотреть доступные коллекции, и нажать на свой предпочтительный вариант, чтобы применить его к вашим иконкам.
  • OnePlus Scout - универсальное средство поиска (доступно не для всех стран).
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