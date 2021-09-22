Background Eraser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|handyCloset Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5,46 Мб
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Background Eraser - простое в использовании приложение, которое позволяет вам обрезать фотографии и делать их фон прозрачным. Полученные таким образом изображения можно легко использовать в других приложений, а также создавать из них коллажи, фотомонтаж и пр. Для наложения фотографий и создания хороших комбинированных изображений очень важно сделать фон фотографии совершенно прозрачным.
Имеется автоматический режим для удаления похожих пикселей на изображении или фотографии, а доступен также режим "Извлечение", в котором при помощи синих и красных маркеров можно выбирать и стирать точно те объекты, которые вы хотите удалить.
Ключевые особенности Background Eraser:
- Автоматический режим для удаления похожих пикселей на изображении или фотографии.
- Режим "Извлечение", в котором при помощи синих и красных маркеров можно выбирать и стирать точно те объекты, которые вы хотите удалить.
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