Background Eraser - простое в использовании приложение, которое позволяет вам обрезать фотографии и делать их фон прозрачным. Полученные таким образом изображения можно легко использовать в других приложений, а также создавать из них коллажи, фотомонтаж и пр. Для наложения фотографий и создания хороших комбинированных изображений очень важно сделать фон фотографии совершенно прозрачным.

Имеется автоматический режим для удаления похожих пикселей на изображении или фотографии, а доступен также режим "Извлечение", в котором при помощи синих и красных маркеров можно выбирать и стирать точно те объекты, которые вы хотите удалить.

Ключевые особенности Background Eraser: