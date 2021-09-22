Background Eraser для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5,46 Мб
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Background Eraser скриншот № 1
Background Eraser скриншот № 2

Background Eraser - простое в использовании приложение, которое позволяет вам обрезать фотографии и делать их фон прозрачным. Полученные таким образом изображения можно легко использовать в других приложений, а также создавать из них коллажи, фотомонтаж и пр. Для наложения фотографий и создания хороших комбинированных изображений очень важно сделать фон фотографии совершенно прозрачным.

Имеется автоматический режим для удаления похожих пикселей на изображении или фотографии, а доступен также режим "Извлечение", в котором при помощи синих и красных маркеров можно выбирать и стирать точно те объекты, которые вы хотите удалить.

Ключевые особенности Background Eraser:

  • Автоматический режим для удаления похожих пикселей на изображении или фотографии.
  • Режим "Извлечение", в котором при помощи синих и красных маркеров можно выбирать и стирать точно те объекты, которые вы хотите удалить.
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