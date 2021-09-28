Crello для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Crello Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|234,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Crello - удобный инструмент для создания любых дизайнов для веба и печати, как например обложки, сторис для Instagram и публикации для соцсетей и блогов, реклама, логотипы, плакаты и презентации и т.д. Присутствует возможность легко редактировать любые элементы в шаблонах, от фона до иллюстраций.
Ключевые особенности Crello:
- Публикации и сторис (инста видео, посты для соцсетей и блогов, видео для Youtube, фильтры).
- Обложки и заголовки (превью, шапки).
- Интернет-реклама (рекламные посты и баннеры)
- Маркетинг (логотипы, визитки, рассылки, плакаты, презентации).
- Документы и письма (открытки, приглашения, резюме, брошюры).
- Видео и анимация (видео Full HD и видеообложки).
- Более 32000 шаблонов.
- 22 тематические категории.
- 5 000 видео- и анимированных шаблонов.
- Более 15 000 иконок, иллюстраций, форм и других объектов.
- Более 5 000 анимированных объектов и фонов.
- Более 680 шрифтов для текста.
- Возможность добавить размытие, изменить прозрачность фотографий или применить фильтры или другие эффекты.
- Наличие функции удаления фона.
- Анимация объектов и надписей.
- Возможность добавления аудио и видео.
- Возможность скачать дизайн одним кликом.
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