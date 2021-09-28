Crello для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:234,57 Мб
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Crello скриншот № 1
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Crello скриншот № 4

Crello - удобный инструмент для создания любых дизайнов для веба и печати, как например обложки, сторис для Instagram и публикации для соцсетей и блогов, реклама, логотипы, плакаты и презентации и т.д. Присутствует возможность легко редактировать любые элементы в шаблонах, от фона до иллюстраций.

Ключевые особенности Crello:

  • Публикации и сторис (инста видео, посты для соцсетей и блогов, видео для Youtube, фильтры).
  • Обложки и заголовки (превью, шапки).
  • Интернет-реклама (рекламные посты и баннеры)
  • Маркетинг (логотипы, визитки, рассылки, плакаты, презентации).
  • Документы и письма (открытки, приглашения, резюме, брошюры).
  • Видео и анимация (видео Full HD и видеообложки).
  • Более 32000 шаблонов.
  • 22 тематические категории.
  • 5 000 видео- и анимированных шаблонов.
  • Более 15 000 иконок, иллюстраций, форм и других объектов.
  • Более 5 000 анимированных объектов и фонов.
  • Более 680 шрифтов для текста.
  • Возможность добавить размытие, изменить прозрачность фотографий или применить фильтры или другие эффекты.
  • Наличие функции удаления фона.
  • Анимация объектов и надписей.
  • Возможность добавления аудио и видео.
  • Возможность скачать дизайн одним кликом.
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