Crello - удобный инструмент для создания любых дизайнов для веба и печати, как например обложки, сторис для Instagram и публикации для соцсетей и блогов, реклама, логотипы, плакаты и презентации и т.д. Присутствует возможность легко редактировать любые элементы в шаблонах, от фона до иллюстраций.

Ключевые особенности Crello: