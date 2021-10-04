@Voice Aloud Reader для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Чтение книг - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,45 Мб
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@Voice Aloud Reader - удобный инструмент, который позволяет читать вслух текст из других Android-приложений, включая веб-страницы, новостные статьи, длинные электронные письма, SMS, PDF, EPUB, MOBI, PRC, AZW, FB2 и т.д.

Основные возможности @Voice Aloud Reader:

  • Нажатием кнопки/пункта меню "Поделиться..." или "Отправить по email" в любом приложении можно отправить текст в @Voice Aloud Reader для его чтения вслух через динамики или гарнитуру.
  • Для чтения текста вслух можно скопировать текст из другого приложения и вставить его в @Voice.
  • Открытие текстовых, PDF и HTML файлов из файловой системы Android для чтения их вслух.
  • Предлагает OCR (распознавание текста из изображений) для извлечения текста из файлов PDF, где обычное извлечение текста не работает.
  • Легкое добавление сохраненных статей Pocket на список чтения @Voice.
  • Сохранение открытых в @Voice статей в файлы для прослушивания их в будущем. Создание списков статей, чтобы непрерывно прослушивать их одну за другой. При необходимости, списки можно сортировать, например, чтобы поместить в начало самые важные статьи.
  • Простая регулировка громкости, тембра и скорости чтения.
  • Приостановка/возобновление чтения кнопками на проводной или Bluetooth-гарнитуре.
  • Автоматическое распознавание языка статьи и использование соответствующего голоса TTS, если таковой имеется, либо принудительный выбор предпочтительных голосов с помощью пункта меню "Выбор языка".
  • Настройки, позволяющие задать дополнительную паузу между абзацами, начинать ли чтение сразу после загрузки новой статьи или по нажатию кнопки, начало/остановку чтения при подключении/отключении проводной гарнитуры.
  • Таймер сна, остановливающий чтение по окончании заданного периода времени.

Для работы приложения необходимо, чтобы на вашем устройстве был установлен движок-синтезатор речи Text-To-Speech и голоса к нему. Если этих компонентов у вас пока нет, установите Google TTS, Acapela, Ivona или SVOX TTS из Play Store. При желании можно использовать сразу несколько голосов.
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