@Voice Aloud Reader - удобный инструмент, который позволяет читать вслух текст из других Android-приложений, включая веб-страницы, новостные статьи, длинные электронные письма, SMS, PDF, EPUB, MOBI, PRC, AZW, FB2 и т.д.

Основные возможности @Voice Aloud Reader:

Нажатием кнопки/пункта меню "Поделиться..." или "Отправить по email" в любом приложении можно отправить текст в @Voice Aloud Reader для его чтения вслух через динамики или гарнитуру.

Для чтения текста вслух можно скопировать текст из другого приложения и вставить его в @Voice.

Открытие текстовых, PDF и HTML файлов из файловой системы Android для чтения их вслух.

Предлагает OCR (распознавание текста из изображений) для извлечения текста из файлов PDF, где обычное извлечение текста не работает.

Легкое добавление сохраненных статей Pocket на список чтения @Voice.

Сохранение открытых в @Voice статей в файлы для прослушивания их в будущем. Создание списков статей, чтобы непрерывно прослушивать их одну за другой. При необходимости, списки можно сортировать, например, чтобы поместить в начало самые важные статьи.

Простая регулировка громкости, тембра и скорости чтения.

Приостановка/возобновление чтения кнопками на проводной или Bluetooth-гарнитуре.

Автоматическое распознавание языка статьи и использование соответствующего голоса TTS, если таковой имеется, либо принудительный выбор предпочтительных голосов с помощью пункта меню "Выбор языка".

Настройки, позволяющие задать дополнительную паузу между абзацами, начинать ли чтение сразу после загрузки новой статьи или по нажатию кнопки, начало/остановку чтения при подключении/отключении проводной гарнитуры.

Таймер сна, остановливающий чтение по окончании заданного периода времени.



Для работы приложения необходимо, чтобы на вашем устройстве был установлен движок-синтезатор речи Text-To-Speech и голоса к нему. Если этих компонентов у вас пока нет, установите Google TTS, Acapela, Ivona или SVOX TTS из Play Store. При желании можно использовать сразу несколько голосов.