Free PC Games для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,04 Мб
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Free PC Games - полезное приложение для геймеров, благодаря которому можно получать уведомления о новейших бесплатных или платных играх, для которых действует бесплатное предложение с ограниченным сроком действия, а также легально их скачивать.

Доступны предложения со всех основных платформ, таких как Steam, Epic Games, Origin, uPlay, Bethesda, GOG.com, Microsoft, Playstation и многие другие. Вам больше не нужно искать бесплатные игры на всех веб-сайтах.

Ключевые особенности Free PC Games:

  • Список текущих, будущих предложений, а также предложений выходного дня.
  • Все магазины объединены в одном приложении (например, Epic Games, Steam, Origin и т.д.).
  • Фильтр по постоянным (бесплатные, бесплатные) и ограниченным предложениям.
  • Фильтр по выбранному магазину.
  • Дополнительные уведомления о новых бесплатных играх.
  • Дополнительные уведомления о новых играх на выходных.
  • Просмотр всех доступных бесплатных игр.
  • Теперь отображаются игры, в которые можно играть только в течение бесплатного периода («выходные»). Таким образом, вы можете увидеть все игры, в которые в настоящее время можно играть бесплатно в течение короткого времени.
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Отзывы о программе Free PC Games

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