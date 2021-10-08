Free PC Games для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TheGolem
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,04 Мб
|СКАЧАТЬ
Free PC Games - полезное приложение для геймеров, благодаря которому можно получать уведомления о новейших бесплатных или платных играх, для которых действует бесплатное предложение с ограниченным сроком действия, а также легально их скачивать.
Доступны предложения со всех основных платформ, таких как Steam, Epic Games, Origin, uPlay, Bethesda, GOG.com, Microsoft, Playstation и многие другие. Вам больше не нужно искать бесплатные игры на всех веб-сайтах.
Ключевые особенности Free PC Games:
- Список текущих, будущих предложений, а также предложений выходного дня.
- Все магазины объединены в одном приложении (например, Epic Games, Steam, Origin и т.д.).
- Фильтр по постоянным (бесплатные, бесплатные) и ограниченным предложениям.
- Фильтр по выбранному магазину.
- Дополнительные уведомления о новых бесплатных играх.
- Дополнительные уведомления о новых играх на выходных.
- Просмотр всех доступных бесплатных игр.
- Теперь отображаются игры, в которые можно играть только в течение бесплатного периода («выходные»). Таким образом, вы можете увидеть все игры, в которые в настоящее время можно играть бесплатно в течение короткого времени.
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Отзывы о программе Free PC Games
Admin
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