Digital Clock Widget Xperia - простые, но полностью настраиваемые цифровые часы в стиле Sony Xperia. Присутствует выбор между малыми (2x1) и большими (4x2) изменяемыми цифровыми часами с 18 возможными шрифтами, регулируемый размер и цвет шрифта отображения времени и даты, выбор предпочитаемого формата даты и времени и многое другое.

Основные функции Digital Clock Widget Xperia: