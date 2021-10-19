Digital Clock Widget Xperia для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.1.443 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lazar Dimitrov
|Категории:
|Персонализация - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,87 Мб
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Digital Clock Widget Xperia - простые, но полностью настраиваемые цифровые часы в стиле Sony Xperia. Присутствует выбор между малыми (2x1) и большими (4x2) изменяемыми цифровыми часами с 18 возможными шрифтами, регулируемый размер и цвет шрифта отображения времени и даты, выбор предпочитаемого формата даты и времени и многое другое.
Основные функции Digital Clock Widget Xperia:
- Выбор между малыми (2x1) и большими (4x2) изменяемыми цифровыми часами с 18 возможными шрифтами.
- Регулируемый размер и цвет шрифта отображения времени и даты, выбор предпочитаемого формата даты и времени.
- Отображение краткой информации о погоде и прогноз погоды при касании.
- Возможность показать полупрозрачную подложку с настраиваемым цветом.
- Возможность запуска будильника или календаря по касанию; возможен запуск разных приложений по касанию времени и даты.
- Добавление виджета на экран блокировки (только Android 4.2+, поддерживается не всеми устройствами).
- Выбор пользовательских шрифтов (+25 дополнительных шрифтов) (PRO-версия).
- Автоматического определения местоположения (геолокация) для отображения погоды (PRO-версия).
- Возможность показать информацию о состоянии аккумулятора (PRO-версия).
- Регулируемый уровень прозрачности подложки виджета (PRO-версия).
- Полное удаление рекламы в приложении (PRO-версия).
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