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Remote Desktop Audit для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:21.07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,87 Мб
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Remote Desktop Audit - приложение для мониторинга активности пользователей, которые получают доступ к вашим серверам через удаленный рабочий стол. Вся информация о сеансах удаленного рабочего стола на ваших серверах будет собрана в одном месте, что позволит провести углубленный анализ данных. Благодаря фильтрации и агрегации данных вы сможете повысить планку отчетов о данных и просматривать их как в табличном, так и в графическом представлении.

Также программа поможет вам обнаружить неудачные входы в систему и другие подозрительные события, которые часто являются признаками хакерских атак.

Ключевые особенности Remote Desktop Audit:

  • Сбор информации о сеансах удаленного рабочего стола (сеанс терминального сервера) с одного или нескольких хостов.
  • Отсутствует необходимость в программных агентах на удаленных хостах.
  • Доступные мощные фильтры для журналов сеансов удаленных рабочих столов, позволяющие значительно упростить анализ данных.
  • Агрегирование журналов по серверам, пользователям, IP-адресам или времени.
  • Вычисление дополнительных параметров пользовательских сеансов на основе журналов, например, продолжительность сеанса, или группировать сеансы по серверу, имени пользователя и IP-адресу.
  • Просмотр журналов событий и сеансов пользователей в табличном и графическом представлении.
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