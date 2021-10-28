Remote Desktop Audit - приложение для мониторинга активности пользователей, которые получают доступ к вашим серверам через удаленный рабочий стол. Вся информация о сеансах удаленного рабочего стола на ваших серверах будет собрана в одном месте, что позволит провести углубленный анализ данных. Благодаря фильтрации и агрегации данных вы сможете повысить планку отчетов о данных и просматривать их как в табличном, так и в графическом представлении.

Также программа поможет вам обнаружить неудачные входы в систему и другие подозрительные события, которые часто являются признаками хакерских атак.

Ключевые особенности Remote Desktop Audit: