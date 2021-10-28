HDAT2 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lubomir Cabla
|Категория:
|Загрузочные диски
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12,66 Мб
|СКАЧАТЬ
HDAT2 - программа для тестирования или диагностики устройств ATA/ATAPI/SATA, NVMe, SSD и SCSI/USB. Необходимо сделать загрузочную дискету DOS или CD/DVD, загрузить на нее свою систему и запустить эту программу с этой дискеты или CD-ROM.
Программа имеет два режима: тестирование и восстановление (регенерация) поврежденных секторов для обнаруженных устройств, а также чтение/нахождение/проверка элементов (MBR, boot, каталоги и т.д.) файловой системы FAT12/16/32, и проверка/удаление (регенерация) записей о поврежденных секторах, флагов в таблице FAT.
Ключевые особенности HDAT2:
- полностью реализованные команды: SET MAX, SET SECURITY, Device Configuration Overlay (DCO) и другие;
- доступ к устройствам с помощью прерывания, напрямую через порты ATA/AHCI, с помощью драйверов ASPI;
- обнаружение устройств ATA/ATAPI/SATA/NVMe со встроенными и дополнительными контроллерами, а также устройств на AHCI, USB-устройств и жестких дисков SCSI;
- тестирование и восстановление поврежденных секторов;
- изменение размера жестких дисков ATA/SATA, а также размера секторов SCSI-дисков;
- обнаружение блокировки диска с помощью функции безопасности (меню "Безопасность");
- функции S.M.A.R.T. только для дисков ATA/SATA, SCSI и NVMe;
- набор функций Device Configuration Overlay (DCO);
- SATA/NVMe: преобразование между размером логического сектора 512e и 4Kn, если поддерживается.
Hirens BootCD - многофункциональный загрузочный диск, объединившей в себе наиболее эффективные...
Простая в использовании программа для создания мультизагрузочных USB-накопителей....
Dr.Web LiveUSB 9.0.1 (26.10.2021)
Dr.Web LiveUSB создает на USB-накопителе диск аварийного восстановления операционной системы....
Ultimate Boot CD - загрузочный диск с большим набором программ и инструментов для восстановления, проверки, диагностики и оптимизации компьютера...
Dr.Web LiveDisk 9.0.1 (26.10.2021)
Dr.Web LiveCD - образ загрузочного диска скорой антивирусной помощи, который поможет...
Windows Defender Offline 08.10.2020
Windows Defender Offline - бесплатная утилита от компании Microsoft, которая предназначена для...
Отзывы о программе HDAT2
Admin
Отзывов о программе HDAT2 7.4 пока нет, можете добавить...