HDAT2 - программа для тестирования или диагностики устройств ATA/ATAPI/SATA, NVMe, SSD и SCSI/USB. Необходимо сделать загрузочную дискету DOS или CD/DVD, загрузить на нее свою систему и запустить эту программу с этой дискеты или CD-ROM.

Программа имеет два режима: тестирование и восстановление (регенерация) поврежденных секторов для обнаруженных устройств, а также чтение/нахождение/проверка элементов (MBR, boot, каталоги и т.д.) файловой системы FAT12/16/32, и проверка/удаление (регенерация) записей о поврежденных секторах, флагов в таблице FAT.

Ключевые особенности HDAT2: