HDAT2 для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузочные диски
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:12,66 Мб
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HDAT2 - программа для тестирования или диагностики устройств ATA/ATAPI/SATA, NVMe, SSD и SCSI/USB. Необходимо сделать загрузочную дискету DOS или CD/DVD, загрузить на нее свою систему и запустить эту программу с этой дискеты или CD-ROM.

Программа имеет два режима: тестирование и восстановление (регенерация) поврежденных секторов для обнаруженных устройств, а также чтение/нахождение/проверка элементов (MBR, boot, каталоги и т.д.) файловой системы FAT12/16/32, и проверка/удаление (регенерация) записей о поврежденных секторах, флагов в таблице FAT.

Ключевые особенности HDAT2:

  • полностью реализованные команды: SET MAX, SET SECURITY, Device Configuration Overlay (DCO) и другие;
  • доступ к устройствам с помощью прерывания, напрямую через порты ATA/AHCI, с помощью драйверов ASPI;
  • обнаружение устройств ATA/ATAPI/SATA/NVMe со встроенными и дополнительными контроллерами, а также устройств на AHCI, USB-устройств и жестких дисков SCSI;
  • тестирование и восстановление поврежденных секторов;
  • изменение размера жестких дисков ATA/SATA, а также размера секторов SCSI-дисков;
  • обнаружение блокировки диска с помощью функции безопасности (меню "Безопасность");
  • функции S.M.A.R.T. только для дисков ATA/SATA, SCSI и NVMe;
  • набор функций Device Configuration Overlay (DCO);
  • SATA/NVMe: преобразование между размером логического сектора 512e и 4Kn, если поддерживается.
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Отзывы о программе HDAT2

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