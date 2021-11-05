MemPlus для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Оперативная память
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Размер:4,61 Мб
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Независимо от того, насколько вы бережно используете свой компьютер, он имеет тенденцию накапливать данные на жестком диске и в оперативной памяти и, в конечном итоге, заставляет вашу систему работать медленнее, чем обычно. MemPlus - это легковесное приложение, призванное помочь вам решить эти проблемы и оптимизировать потребление памяти приложениями и процессами в вашей системе, а также позволяющее сократить объем оперативной памяти, используемой незначительными процессами.

Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, который отображает общее потребление оперативной памяти в вашей системе, включающее цветовые обозначения, чтобы вы могли с первого взгляда определить, превышает ли потребление определенный порог.

Приложение также отображает использование памяти в процентах. В главном окне можно увидеть общий объем физической памяти, а также используемую физическую память. Если выяснится, что объем используемой памяти недопустимо высок, то все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку "Очистить память".

Помимо информирования об использовании памяти, утилита также позволяет определить характеристики оперативной памяти, установленной в вашей системе. Для этого можно воспользоваться встроенным инструментом RAM Analyzer, благодаря которому можно узнать характеристики памяти (емкость, тактовая частота, форм-фактор, производитель, тип и так далее). Стоит отметить, что информация может быть экспортирована в форматы HTML, CSV, Excel или ТХТ, чтобы вы могли сравнить ее или проанализировать с помощью различных бенчмарков.

В целом, MemPlus достаточно простой инструмент, позволяющий более эффективного управлять оперативной памятью, и который призван помочь вам в обслуживании и поддержании бесперебойной работы вашего ПК.

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