Cine Encoder для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:34,35 Мб
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Cine Encoder скриншот № 1
Cine Encoder скриншот № 2

Cine Encoder - это приложение, использующее утилиты FFMPEG, MKVToolNix и MediaInfo, которое позволяет конвертировать медиафайлы с сохранением метаданных HDR. Поддерживается аппаратное кодирование NVENC и Intel QSV (для Windows и экспериментальное для Linux) для видеокарт NVIDIA в режимах H265 и H264. Реализованы следующие режимы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, XAVC, Dnxhd, ProRes.

Программа также может быть использована для изменения метаданных HDR, таких как Master Display, maxLum, minLum и других параметров. Доступно пакетное конвертирование, двухпроходный режим кодирования и работа с пресетами, присутствует функция паузы во время конвертирования. Для корректной работы приложения необходимо убедиться, что драйверы NVIDIA установлены в режиме совместимости с FFMPEG.

Ключевые возможности Cine Encoder:

  • Кодирование HDR и SDR видео.
  • Поддержка аппаратного кодирования NVENC и Intel QSV для видеокарт NVIDIA в режимах H265 и H264.
  • Пакетное конвертирование.
  • Двухпроходный режим кодирования.
  • Работа с пресетами.
  • Функция паузы во время конвертирования.
  • Различные режимы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, XAVC, Dnxhd, ProRes.
Что нового в Cine Encoder 3.5.2?
  • добавлена возможность сброса состояния окна,
  • добавлена блокировка запуска нескольких экземпляров программы,
  • добавлены предустановки для Intel QSV VP9, H265,
  • добавлены предустановки для XAVC и H265 12 бит,
  • исправлена ошибка кодирования с субтитрами.
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