Cine Encoder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Oleg Kozhukharenko
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|34,35 Мб
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Cine Encoder - это приложение, использующее утилиты FFMPEG, MKVToolNix и MediaInfo, которое позволяет конвертировать медиафайлы с сохранением метаданных HDR. Поддерживается аппаратное кодирование NVENC и Intel QSV (для Windows и экспериментальное для Linux) для видеокарт NVIDIA в режимах H265 и H264. Реализованы следующие режимы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, XAVC, Dnxhd, ProRes.
Программа также может быть использована для изменения метаданных HDR, таких как Master Display, maxLum, minLum и других параметров. Доступно пакетное конвертирование, двухпроходный режим кодирования и работа с пресетами, присутствует функция паузы во время конвертирования. Для корректной работы приложения необходимо убедиться, что драйверы NVIDIA установлены в режиме совместимости с FFMPEG.
Ключевые возможности Cine Encoder:
- Кодирование HDR и SDR видео.
- Поддержка аппаратного кодирования NVENC и Intel QSV для видеокарт NVIDIA в режимах H265 и H264.
- Пакетное конвертирование.
- Двухпроходный режим кодирования.
- Работа с пресетами.
- Функция паузы во время конвертирования.
- Различные режимы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, XAVC, Dnxhd, ProRes.
- добавлена возможность сброса состояния окна,
- добавлена блокировка запуска нескольких экземпляров программы,
- добавлены предустановки для Intel QSV VP9, H265,
- добавлены предустановки для XAVC и H265 12 бит,
- исправлена ошибка кодирования с субтитрами.
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