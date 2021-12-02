Cine Encoder - это приложение, использующее утилиты FFMPEG, MKVToolNix и MediaInfo, которое позволяет конвертировать медиафайлы с сохранением метаданных HDR. Поддерживается аппаратное кодирование NVENC и Intel QSV (для Windows и экспериментальное для Linux) для видеокарт NVIDIA в режимах H265 и H264. Реализованы следующие режимы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, XAVC, Dnxhd, ProRes.

Программа также может быть использована для изменения метаданных HDR, таких как Master Display, maxLum, minLum и других параметров. Доступно пакетное конвертирование, двухпроходный режим кодирования и работа с пресетами, присутствует функция паузы во время конвертирования. Для корректной работы приложения необходимо убедиться, что драйверы NVIDIA установлены в режиме совместимости с FFMPEG.

Ключевые возможности Cine Encoder: