FFaudioConverter - утилита для конвертирования музыки или видео в аудиофайлы с помощью FFmpeg. Возможности FFaudioConverter включают поддержку Drag-and-Drop, многопоточность, быструю конвертацию большого количества файлов или целых каталогов, возможность использования аудио фильтров (усиление басов или затухание), возможность изменения частоты дискретизации, высококачественный ресемплинг с помощью SoX, быстрый режим для копирования файлов в том же формате и пропуска уже конвертированных файлов. Программа не требует установки - просто распакуйте zip-файл и запустите .exe файл в нем. В настоящее время поддерживаются следующие выходные форматы: mp3, aac, ogg, opus, flac, wav.

Ключевые особенности FFaudioConverter: