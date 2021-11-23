FFaudioConverter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.30.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:43,52 Мб
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FFaudioConverter - утилита для конвертирования музыки или видео в аудиофайлы с помощью FFmpeg. Возможности FFaudioConverter включают поддержку Drag-and-Drop, многопоточность, быструю конвертацию большого количества файлов или целых каталогов, возможность использования аудио фильтров (усиление басов или затухание), возможность изменения частоты дискретизации, высококачественный ресемплинг с помощью SoX, быстрый режим для копирования файлов в том же формате и пропуска уже конвертированных файлов. Программа не требует установки - просто распакуйте zip-файл и запустите .exe файл в нем. В настоящее время поддерживаются следующие выходные форматы: mp3, aac, ogg, opus, flac, wav.

Ключевые особенности FFaudioConverter:

  • Поддержка Drag-and-Drop.
  • Многопоточность (позволяет задействовать всю мощь вашего процессора).
  • Конвертирование большого количества файлов или целых каталогов.
  • Возможность использования аудиофильтров (усиление басов или затухание).
  • Возможность изменения частоты дискретизации.
  • Возможность высококачественного ресемплинга с помощью SoX.
  • Быстрый режим для копирования файлов в том же формате и пропуска уже преобразованных файлов.
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