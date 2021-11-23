FFaudioConverter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.30.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Elias Martin
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|43,52 Мб
|СКАЧАТЬ
FFaudioConverter - утилита для конвертирования музыки или видео в аудиофайлы с помощью FFmpeg. Возможности FFaudioConverter включают поддержку Drag-and-Drop, многопоточность, быструю конвертацию большого количества файлов или целых каталогов, возможность использования аудио фильтров (усиление басов или затухание), возможность изменения частоты дискретизации, высококачественный ресемплинг с помощью SoX, быстрый режим для копирования файлов в том же формате и пропуска уже конвертированных файлов. Программа не требует установки - просто распакуйте zip-файл и запустите .exe файл в нем. В настоящее время поддерживаются следующие выходные форматы: mp3, aac, ogg, opus, flac, wav.
Ключевые особенности FFaudioConverter:
- Поддержка Drag-and-Drop.
- Многопоточность (позволяет задействовать всю мощь вашего процессора).
- Конвертирование большого количества файлов или целых каталогов.
- Возможность использования аудиофильтров (усиление басов или затухание).
- Возможность изменения частоты дискретизации.
- Возможность высококачественного ресемплинга с помощью SoX.
- Быстрый режим для копирования файлов в том же формате и пропуска уже преобразованных файлов.
Medieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.8
CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции....
Alternate Quick Audio - бесплатное приложение для записи аудиофайлов в форматах WAV или MP3...
CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные...
Helium Converter - бесплатная и простая в использовании программа, которая представляет собой...
Free M4a to MP3 Converter X Build 89
Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых...
Free Studio Manager - набор из 43 бесплатных мультимедийных приложений от компании DVDVideoSoft. С помощью...
Отзывы о программе FFaudioConverter
Admin
Отзывов о программе FFaudioConverter 0.30.0 пока нет, можете добавить...