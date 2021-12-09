KillEmAll - простая в использовании утилита, предназначенная для выявления и завершения всех несущественных запущенных приложений. Отлично подходит для быстрого закрытия нежелательных программ, проверки системы и даже удаления вредоносного ПО.

Достаточно запустить .exe файл (откуда угодно, даже с флешки или с компьютера, размещенного в локальной сети), а затем нажать кнопку для завершения ненужных программ. Интерфейс утилиты выполнен в виде командной строки. Присутствует возможность зайти в режим отладки (необходимо нажать D), проверить обновления (U) или отобразить интерфейс конфигурации (C).

После завершения всех ненужных процессов, вы можете нажать L, чтобы создать файл журнала, и сохранить его со всеми результатами завершения процессов в рамках одной сессии KillEmAll.

Удерживая клавишу CTRL при запуске KillEmAll, вы можете сразу же перейти в режим DEBUG, позволяющий завершить каждый процесс по очереди, пропустить завершение некоторых процессов, а также найти в Интернете более детальную инормацию по каждому завершаемому процессу. Присутствует возможность настроить различные поисковые системы, чтобы не ограничиваться только Google, можно добавить процесс в список разрешенных программ, чтобы он игнорировался в будущем, а также заблокировать запуск программы (это общесистемная настройка, которая применяется независимо от того, запущен KillEmAll или нет).

Удерживая клавишу SHIFT при запуске KillEmAll, программа автоматически запускается под учетной записью TrustedInstaller, обходя разрешения безопасности других процессов.