UNUM для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.37.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:138,96 Мб
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UNUM - мобильное приложение, позволяющее создавать привлекательный контент и расширять свою аудиторию в социальных сетях, таких как Instagram, TikTok, Pinterest.

Основные функции UNUM:

  • Возможность создавать неповторимые истории, рассказывая о своем бренде в Сети.
  • Организуйте все свои фото и видео для каждой социальной сети.
  • Редактирование фото и видео.
  • Возможность сохраняйте все хештеги, подписи, идеи и многое другое в разделе Подписи. Планирование всех свои публикаций на несколько дней, недель или даже месяцев вперед.
  • Инструменты Палитра и Перемещение.
  • Редактор коллажей.
  • Фоторедактор с сотнями фильтров и эффектов.
  • Инструменты для перемещения и расстановки публикаций.
  • Пустые ячейки.
  • Режим скрывания.
  • Интеграция с лентой Instagram.
  • Работа в команде с другими пользователями бизнес-аккаунтов.
  • И многое другое...
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