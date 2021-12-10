UNUM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.37.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UNUM, Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|138,96 Мб
|СКАЧАТЬ
UNUM - мобильное приложение, позволяющее создавать привлекательный контент и расширять свою аудиторию в социальных сетях, таких как Instagram, TikTok, Pinterest.
Основные функции UNUM:
- Возможность создавать неповторимые истории, рассказывая о своем бренде в Сети.
- Организуйте все свои фото и видео для каждой социальной сети.
- Редактирование фото и видео.
- Возможность сохраняйте все хештеги, подписи, идеи и многое другое в разделе Подписи. Планирование всех свои публикаций на несколько дней, недель или даже месяцев вперед.
- Инструменты Палитра и Перемещение.
- Редактор коллажей.
- Фоторедактор с сотнями фильтров и эффектов.
- Инструменты для перемещения и расстановки публикаций.
- Пустые ячейки.
- Режим скрывания.
- Интеграция с лентой Instagram.
- Работа в команде с другими пользователями бизнес-аккаунтов.
- И многое другое...
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