Stop Resetting My Apps для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Carifred
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|525 Кб
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Stop Resetting My Apps - небольшая портативная утилита, которая предотвращает установку некоторых встроенных приложений в качестве приложений по умолчанию. Windows 10 может периодически сбрасывать приложения по умолчанию, что обычно происходит после обновления системы или обновления одного из встроенных приложений Windows, таких как Microsoft Edge, Фото или Groove Music. Также это может быть вызвано сторонним приложением.
Данная программа была разработана таким образом, чтобы быть простой и не требовать специальных знаний. Пользователю просто нужно нажать или коснуться плитки встроенного приложения, которое вы хотите заблокировать (или же наоборот разблокировать).
Когда приложение заблокировано, его нельзя установить в качестве приложения по умолчанию для любого расширения файла или протокола. Stop Resetting My Apps отобразит значок над плиткой этого приложения, что позволит вам легко определить, какие приложения в настоящее время заблокированы.
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