Textify для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:585 Кб
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Textify скриншот № 1
Textify скриншот № 2

Вы когда-нибудь хотели скопировать текст из диалогового окна, которое не предоставляет такой возможности? Textify был создан для решения этой проблемы: вы можете навести курсор мыши на текст, нажать сочетание клавиш (по умолчанию Shift + средняя кнопка мыши) и получить текстовое поле с возможностью выделения и копирования.

Благодаря данной утилите можно без проблем скопировать, например, текст ошибки или другой текст из любого окна Windows, который в любом другом случае пришлось бы перенабирать при необходимости вручную.

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