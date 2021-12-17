Вы когда-нибудь хотели скопировать текст из диалогового окна, которое не предоставляет такой возможности? Textify был создан для решения этой проблемы: вы можете навести курсор мыши на текст, нажать сочетание клавиш (по умолчанию Shift + средняя кнопка мыши) и получить текстовое поле с возможностью выделения и копирования.

Благодаря данной утилите можно без проблем скопировать, например, текст ошибки или другой текст из любого окна Windows, который в любом другом случае пришлось бы перенабирать при необходимости вручную.