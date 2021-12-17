Textify для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RaMMicHaeL
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|585 Кб
|СКАЧАТЬ
Вы когда-нибудь хотели скопировать текст из диалогового окна, которое не предоставляет такой возможности? Textify был создан для решения этой проблемы: вы можете навести курсор мыши на текст, нажать сочетание клавиш (по умолчанию Shift + средняя кнопка мыши) и получить текстовое поле с возможностью выделения и копирования.
Благодаря данной утилите можно без проблем скопировать, например, текст ошибки или другой текст из любого окна Windows, который в любом другом случае пришлось бы перенабирать при необходимости вручную.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
Volume² 1.1.6.428 / 1.1.7.444 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
Win Product Key Viewer - простая утилита для выявления и отображения ключа продукта вашей версии операционной системы Windows...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...
Отзывы о программе Textify
Admin
Отзывов о программе Textify 1.8.10 пока нет, можете добавить...