Recent File Seeker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Carifred
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|703 Кб
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Recent File Seeker - бесплатный и портативный инструмент для поиска файлов. Предоставляет множество фильтров поиска и записывает результаты в файл журнала.
Поддерживает очень динамичную схему поиска. Присутствует возможность задать несколько ключевых слов и использовать подстановочные знаки, такие как * или ?. Можно разделять несколько ключевых слов знаком | . Утилита попытается сопоставить ключевые слова с именем файла, включая расширение файла. Если совпадение найдено, выбранная информация о файле будет записана в журнал.
Несмотря на то, что программа была создана для поиска вредоносных программ, пользователи могут использовать его для поиска чего угодно.
Можно отфильтровать результаты поиска по дате создания файлов. Имеется опция, позволяющая игнорировать файлы Microsoft, сканировать только файлы, расположенные в выбранной корневой папке, сканировать последние папки и пр.
Другие параметры определяют информационные поля, которые будут записываться в журнал. Каждый раз, когда утилита находит файл, соответствующий выбранному фильтру, он будет записывать в журнал новую строку, содержащую запрашиваемую информацию.
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