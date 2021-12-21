FFmpeg Batch AV Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eibolsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|36,57 Мб
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FFmpeg Batch AV Converter - бесплатный универсальный аудио- и видеокодер, позволящий выполнять многопроцессную неограниченную пакетную обработку с функцией автоматического отключения по завершении очереди.
Разработчики его анонсируют как самый быстрый пакетный кодировщик, поскольку он по максимуму использует системные ресурсы ПК, запуская столько одновременных процессов, сколько позволяет установленных в ПК процессор. Присутствует возможность изменять приоритет кодирования, приостанавливать и возобновлять работу, устанавливать автоматическое отключение, мультиплексировать потоки, накладывать субтитры, обрезать и конкатенировать мультимедийные файлы, записывать экран, захватывать URL M3u8 или YouTube, а также получать информацию о файле.
Особенности FFmpeg Batch AV Converter:
- Кодирование видео h264, h265, NVENC, QuickSync, AMD VCE, ProRes, AV1, Theora.
- Кодирование аудио MP3, AAC, AC3, FLAC, WAV, Opus.
- Неограниченная пакетная обработка файлов.
- Автоматическое отключение, запуск скрипта после кодирования.
- Установка приоритета кодирования.
- Сопоставление и мультиплексирование потоков.
- Пакетная загрузка урлов YouTube и m3u8.
- Запись потоков YouTube Live.
- Фильтр файлов.
- Пакетная обрезка и конкатенация файлов.
- Пакетное извлечение миниатюр изображений.
- Пакетное разбиение аудио- или видеофайлов.
- и многое другое...
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