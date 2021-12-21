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FFmpeg Batch AV Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:36,57 Мб
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FFmpeg Batch AV Converter - бесплатный универсальный аудио- и видеокодер, позволящий выполнять многопроцессную неограниченную пакетную обработку с функцией автоматического отключения по завершении очереди.

Разработчики его анонсируют как самый быстрый пакетный кодировщик, поскольку он по максимуму использует системные ресурсы ПК, запуская столько одновременных процессов, сколько позволяет установленных в ПК процессор. Присутствует возможность изменять приоритет кодирования, приостанавливать и возобновлять работу, устанавливать автоматическое отключение, мультиплексировать потоки, накладывать субтитры, обрезать и конкатенировать мультимедийные файлы, записывать экран, захватывать URL M3u8 или YouTube, а также получать информацию о файле.

Особенности FFmpeg Batch AV Converter:

  • Кодирование видео h264, h265, NVENC, QuickSync, AMD VCE, ProRes, AV1, Theora.
  • Кодирование аудио MP3, AAC, AC3, FLAC, WAV, Opus.
  • Неограниченная пакетная обработка файлов.
  • Автоматическое отключение, запуск скрипта после кодирования.
  • Установка приоритета кодирования.
  • Сопоставление и мультиплексирование потоков.
  • Пакетная загрузка урлов YouTube и m3u8.
  • Запись потоков YouTube Live.
  • Фильтр файлов.
  • Пакетная обрезка и конкатенация файлов.
  • Пакетное извлечение миниатюр изображений.
  • Пакетное разбиение аудио- или видеофайлов.
  • и многое другое...
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