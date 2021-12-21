FFmpeg Batch AV Converter - бесплатный универсальный аудио- и видеокодер, позволящий выполнять многопроцессную неограниченную пакетную обработку с функцией автоматического отключения по завершении очереди.

Разработчики его анонсируют как самый быстрый пакетный кодировщик, поскольку он по максимуму использует системные ресурсы ПК, запуская столько одновременных процессов, сколько позволяет установленных в ПК процессор. Присутствует возможность изменять приоритет кодирования, приостанавливать и возобновлять работу, устанавливать автоматическое отключение, мультиплексировать потоки, накладывать субтитры, обрезать и конкатенировать мультимедийные файлы, записывать экран, захватывать URL M3u8 или YouTube, а также получать информацию о файле.

Особенности FFmpeg Batch AV Converter: