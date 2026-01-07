RS RAID Retrieve – это программа, которая помогает восстановить многодисковые массивы и извлечь данные с вышедших из строя, поврежденных, проблемных RAID-массивов. RS RAID Retrieve, совместимая с широким спектром аппаратных и программных RAID, может восстанавливать разделы на нескольких дисках и извлекать информацию с RAID 0, RAID 1, RAID 4, RAID 5, RAID 6 и массивов многих нестандартных типов.

Инструмент напрямую подключает диски к вашему компьютеру, полностью собирая массив на программном уровне, даже если исходный RAID-контроллер отсутствует.

RS RAID Retrieve предлагает простое решение для пользователей NAS с устаревшими однодисковыми и многодисковыми томами. Инструмент может автоматически определять тип и свойства конфигурации наиболее распространенных типов RAID, используемых в различных коммерческих NAS-модулях, реконструировать и восстанавливать массивы.

RS RAID Retrieve можно использовать для переноса данных с отказавшего устройства NAS. Если NAS пытается самостоятельно восстановить поврежденный массив, это часто вызывает новые сбои в работе дисков и потерю данных. Для RS RAID Retrieve сохранность данных, напротив, – первостепенная задача. Инструмент считывает файлы и папки с многодисковых томов, сохраняя их на другом носителе или в сети.

RS RAID Retrieve работает с многодисковыми массивами с чередованием, в которых отсутствует один или несколько дисков. Он может полностью восстановить данные с RAID 5 и RAID 6 даже при полном отказе большего количества дисков, чем предусмотрено соответствующими им уровнями отказоустойчивости.