Perfect365 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.93.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Perfect365, Inc.
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|199,4 Мб
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Perfect365 - приложение для создания виртуального макияжа и редактирования фото. Программа позволяет делать автопортреты, ретушировать фотографии на смартфоне, а также создавать из своих автопортретов снимки, достойные публикации в глянцевых журналах.
Можно легко выбирать и примерять на себя десятки заранее подготовленных модных образцов макияжа, настраивая свой собственный уникальный стиль. Доступны инструменты, делающие кожу более гладкой, а зубы белее, удаляющие дефекты, стирающие мешки под глазами, и так далее. Присутствует возможность регулировать интенсивность каждого эффекта.
Основные особенности Perfect365:
- Более 20 мощных настраиваемых инструментов создания персонального образа.
- Удаление дефектов со снимка.
- Возможность удалить мешки под глазами.
- Осветление кожи и возможность сделать глаза ярче.
- Смягчение цвета лица.
- Возможность отбеливания зубов на снимках.
- Изменение цвета глаз.
- Возможность подправить брови.
- Увеличение глаз.
- Возможность примерить на себя новые тени для век, губную помаду и румянец, а также разные ресницы и подводки.
- Исправление черт лица, подтяжка щек, возможность утончить нос.
- Возможность попробовать новые прически.
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Admin
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