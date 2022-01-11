Perfect365 для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.93.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:199,4 Мб
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Perfect365 - приложение для создания виртуального макияжа и редактирования фото. Программа позволяет делать автопортреты, ретушировать фотографии на смартфоне, а также создавать из своих автопортретов снимки, достойные публикации в глянцевых журналах.

Можно легко выбирать и примерять на себя десятки заранее подготовленных модных образцов макияжа, настраивая свой собственный уникальный стиль. Доступны инструменты, делающие кожу более гладкой, а зубы белее, удаляющие дефекты, стирающие мешки под глазами, и так далее. Присутствует возможность регулировать интенсивность каждого эффекта.

Основные особенности Perfect365:

  • Более 20 мощных настраиваемых инструментов создания персонального образа.
  • Удаление дефектов со снимка.
  • Возможность удалить мешки под глазами.
  • Осветление кожи и возможность сделать глаза ярче.
  • Смягчение цвета лица.
  • Возможность отбеливания зубов на снимках.
  • Изменение цвета глаз.
  • Возможность подправить брови.
  • Увеличение глаз.
  • Возможность примерить на себя новые тени для век, губную помаду и румянец, а также разные ресницы и подводки.
  • Исправление черт лица, подтяжка щек, возможность утончить нос.
  • Возможность попробовать новые прически.
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Отзывы о программе Perfect365

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