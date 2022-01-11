Perfect365 - приложение для создания виртуального макияжа и редактирования фото. Программа позволяет делать автопортреты, ретушировать фотографии на смартфоне, а также создавать из своих автопортретов снимки, достойные публикации в глянцевых журналах.

Можно легко выбирать и примерять на себя десятки заранее подготовленных модных образцов макияжа, настраивая свой собственный уникальный стиль. Доступны инструменты, делающие кожу более гладкой, а зубы белее, удаляющие дефекты, стирающие мешки под глазами, и так далее. Присутствует возможность регулировать интенсивность каждого эффекта.

Основные особенности Perfect365: