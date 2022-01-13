WizFile для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.07 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,66 Мб
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WizFile - бесплатное приложение для быстрого поиска файлов. При сканировании дисков, отформатированных в NTFS, WizFile считывает главную файловую таблицу (MFT) жесткого диска. Это самый быстрый способ загрузки информации о файлах с жесткого диска, который позволяет WizFile быть готовым к работе сразу же после запуска.

Присутствует возможность выбрать диски, на которых необходимо осуществлять поиск, можно искать файлы по имени или задать необходимый интервал времени. Щелкнув любой файл или папку в результатах поиска, можно перейти прямо к его просмотру в Проводнике. Помимо имени файла, можно просмотреть его полный путь, разрешения или дату изменения.

Основные функции WizFile:

  • Любые изменения в результатах поиска файлов будут обновляться в реальном времени по мере их возникновения.
  • Очень быстрый поиск.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Различные фильтры.
  • Выбор дисков и каталогов.
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