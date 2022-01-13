WizFile - бесплатное приложение для быстрого поиска файлов. При сканировании дисков, отформатированных в NTFS, WizFile считывает главную файловую таблицу (MFT) жесткого диска. Это самый быстрый способ загрузки информации о файлах с жесткого диска, который позволяет WizFile быть готовым к работе сразу же после запуска.

Присутствует возможность выбрать диски, на которых необходимо осуществлять поиск, можно искать файлы по имени или задать необходимый интервал времени. Щелкнув любой файл или папку в результатах поиска, можно перейти прямо к его просмотру в Проводнике. Помимо имени файла, можно просмотреть его полный путь, разрешения или дату изменения.

Основные функции WizFile: