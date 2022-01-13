WizFile для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Antibody Software Limited
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,66 Мб
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WizFile - бесплатное приложение для быстрого поиска файлов. При сканировании дисков, отформатированных в NTFS, WizFile считывает главную файловую таблицу (MFT) жесткого диска. Это самый быстрый способ загрузки информации о файлах с жесткого диска, который позволяет WizFile быть готовым к работе сразу же после запуска.
Присутствует возможность выбрать диски, на которых необходимо осуществлять поиск, можно искать файлы по имени или задать необходимый интервал времени. Щелкнув любой файл или папку в результатах поиска, можно перейти прямо к его просмотру в Проводнике. Помимо имени файла, можно просмотреть его полный путь, разрешения или дату изменения.
Основные функции WizFile:
- Любые изменения в результатах поиска файлов будут обновляться в реальном времени по мере их возникновения.
- Очень быстрый поиск.
- Малое потребление системных ресурсов.
- Различные фильтры.
- Выбор дисков и каталогов.
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