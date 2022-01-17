Dr. Folder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|YL Computing,Inc
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,09 Мб
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Dr. Folder - простая в использовании программа для поиска и замены стандартного значка папки на любой другой. Присутствует возможность быстро и свободно менять иконки папок, просто нажав несколько кнопок. Таким образом, использование Dr. Folder может сэкономить вам массу времени. Дополнительно вы получите возможность конвертировать такие форматы как PNG, JPG, BMP и даже GIF в формат ICO, то есть из любой картинки можно создать иконку и после применить ее к вашей папке.
Преимущества Dr. Folder:
- Возможность расставить приоритеты задач или указать ход процесса с помощью значков "Приоритет".
- Экономия времени на поиск файла - наведите порядок в папках в один клик.
- Защита ценной информации от случайного удаления - выделение важных папок, которые нельзя удалять.
- Персонализируйте свое рабочее пространство - сделайте свои папки отличными от других каталогов, общих с другими пользователями на одном ПК или в локальной сети.
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Отзывы о программе Dr. Folder
Admin
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