Dr. Folder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,09 Мб
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Dr. Folder скриншот № 1
Dr. Folder скриншот № 2
Dr. Folder скриншот № 3

Dr. Folder - простая в использовании программа для поиска и замены стандартного значка папки на любой другой. Присутствует возможность быстро и свободно менять иконки папок, просто нажав несколько кнопок. Таким образом, использование Dr. Folder может сэкономить вам массу времени. Дополнительно вы получите возможность конвертировать такие форматы как PNG, JPG, BMP и даже GIF в формат ICO, то есть из любой картинки можно создать иконку и после применить ее к вашей папке.

Преимущества Dr. Folder:

  • Возможность расставить приоритеты задач или указать ход процесса с помощью значков "Приоритет".
  • Экономия времени на поиск файла - наведите порядок в папках в один клик.
  • Защита ценной информации от случайного удаления - выделение важных папок, которые нельзя удалять.
  • Персонализируйте свое рабочее пространство - сделайте свои папки отличными от других каталогов, общих с другими пользователями на одном ПК или в локальной сети.
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