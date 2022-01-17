Dr. Folder - простая в использовании программа для поиска и замены стандартного значка папки на любой другой. Присутствует возможность быстро и свободно менять иконки папок, просто нажав несколько кнопок. Таким образом, использование Dr. Folder может сэкономить вам массу времени. Дополнительно вы получите возможность конвертировать такие форматы как PNG, JPG, BMP и даже GIF в формат ICO, то есть из любой картинки можно создать иконку и после применить ее к вашей папке.

Преимущества Dr. Folder: