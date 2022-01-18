Mouse Speed Switcher для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,94 Мб
СКАЧАТЬ
Mouse Speed Switcher скриншот № 1
Mouse Speed Switcher скриншот № 2

Mouse Speed Switcher - полезная утилита, если Вы хотите, чтобы скорость внешней мыши отличалась от скорости тачпада. Позволяет быстро и легко переключать до 10 пресетов настроек мыши. Это идеально подходит для пользователей ноутбуков, которые переключаются между тачпадом и внешней мышью, но при этом хотят иметь разную скорость/чувствительность курсора для каждого устройства.

Каждый из 10 пресетов может быть назначен на определенную мышь и активироваться автоматически при перемещении мыши или активироваться вручную с помощью горячей клавиши или меню в панели задач.

Пользоваться программой очень просто. Просто подключите к компьютеру все ваши устройства (мышь/тачпад) и настройте программу на нужные вам параметры, после чего Mouse Speed Switcher будет автоматически применять соответствующие настройки при перемещении одной из настроенных мышей.

Mouse Speed Switcher можно использовать бесплатно с некоторыми ограничениями. По истечении 15 дней функция автоматического переключения будет отключена, а некоторые настройки не будут изменены. При покупке лицензионного ключа, все кастомные функции будут заново активированы, а уведомления отключены.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.0

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.3.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать Win Product Key ViewerWin Product Key Viewer 1.0

Win Product Key Viewer - простая утилита для выявления и отображения ключа продукта вашей версии операционной системы Windows...

скачать Volume²Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.455 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.17

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать Universal Watermark DisablerUniversal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...

Отзывы о программе Mouse Speed Switcher

Admin

Отзывов о программе Mouse Speed Switcher 3.4.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв