Mouse Speed Switcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gianpaolo Bottin
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,94 Мб
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Mouse Speed Switcher - полезная утилита, если Вы хотите, чтобы скорость внешней мыши отличалась от скорости тачпада. Позволяет быстро и легко переключать до 10 пресетов настроек мыши. Это идеально подходит для пользователей ноутбуков, которые переключаются между тачпадом и внешней мышью, но при этом хотят иметь разную скорость/чувствительность курсора для каждого устройства.
Каждый из 10 пресетов может быть назначен на определенную мышь и активироваться автоматически при перемещении мыши или активироваться вручную с помощью горячей клавиши или меню в панели задач.
Пользоваться программой очень просто. Просто подключите к компьютеру все ваши устройства (мышь/тачпад) и настройте программу на нужные вам параметры, после чего Mouse Speed Switcher будет автоматически применять соответствующие настройки при перемещении одной из настроенных мышей.
Mouse Speed Switcher можно использовать бесплатно с некоторыми ограничениями. По истечении 15 дней функция автоматического переключения будет отключена, а некоторые настройки не будут изменены. При покупке лицензионного ключа, все кастомные функции будут заново активированы, а уведомления отключены.
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