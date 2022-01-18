Mouse Speed Switcher - полезная утилита, если Вы хотите, чтобы скорость внешней мыши отличалась от скорости тачпада. Позволяет быстро и легко переключать до 10 пресетов настроек мыши. Это идеально подходит для пользователей ноутбуков, которые переключаются между тачпадом и внешней мышью, но при этом хотят иметь разную скорость/чувствительность курсора для каждого устройства.

Каждый из 10 пресетов может быть назначен на определенную мышь и активироваться автоматически при перемещении мыши или активироваться вручную с помощью горячей клавиши или меню в панели задач.

Пользоваться программой очень просто. Просто подключите к компьютеру все ваши устройства (мышь/тачпад) и настройте программу на нужные вам параметры, после чего Mouse Speed Switcher будет автоматически применять соответствующие настройки при перемещении одной из настроенных мышей.

Mouse Speed Switcher можно использовать бесплатно с некоторыми ограничениями. По истечении 15 дней функция автоматического переключения будет отключена, а некоторые настройки не будут изменены. При покупке лицензионного ключа, все кастомные функции будут заново активированы, а уведомления отключены.